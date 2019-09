Encore une recrue pour Monaco !

Trois africains figurent dans la liste des candidats à savoir l’Egyptien Mohamed Salah et les Sénégalais Sadio Mané et Kalidou Koulibaly. Salah et Mané, vainqueurs cette saison de la Ligue des champions avec Liverpool faisait déjà partie de la liste l'an dernier. « La FIFPro et la FIFA présentent aujourd’hui les 55 joueurs en lice pour intégrer le FIFA FIFPro World11 masculin 2019. Le World11 est élu par les joueurs et pour les joueurs, à l’issue d’un vote impliquant de milliers de footballeurs professionnels issus de 64 pays. Leur choix doit se porter sur un gardien, quatre défenseurs, trois milieux de terrain et trois attaquants », informe la FIFA. Les Brésiliens forment le contingent le plus important (dix joueurs), devant les Français (sept) et les Espagnols (six). Quatre clubs gigantesques emploient actuellement 35 des 55 candidats : le FC Barcelone (11), le Real Madrid (neuf), Manchester City (huit) et Liverpool (sept). Onze autres clubs se partagent les 20 joueurs restants.Alisson Becker (BRA) – Liverpool FC David De Gea (ESP) – Manchester United Ederson Moraes (BRA) – Manchester City Jan Oblak (SVN) – Atlético de Madrid Marc–Andre ter Stegen (GER) – FC BarceloneJordi Alba (ESP) – FC Barcelone Trent Alexander–Arnold (ENG) – Liverpool FC Dani Alves (BRA) – Paris Saint–Germain / Sao Paulo FC Joao Cancelo (POR) – Juventus / Manchester City Daniel Carvajal (ESP) – Real Madrid Giorgio Chiellini (ITA) – Juventus Matthijs de Ligt (NED) – Ajax / Juventus Diego Godin (URU) – Atlético de Madrid / Internazionale Joshua Kimmich (GER) – Bayern Munich Kalidou Koulibaly (SEN) – Naples Aymeric Laporte (FRA) – Manchester City Marcelo (BRA) – Real Madrid Gerard Pique (ESP) – FC Barcelone Sergio Ramos (ESP) – Real Madrid Andrew Robertson (SCO) – Liverpool FC Alex Sandro (BRA) – Juventus Thiago Silva (BRA) – Paris Saint–Germain Virgil van Dijk (NED) – Liverpool FC Raphael Varane (FRA) – Real Madrid Kyle Walker (ENG) – Manchester CitySergio Busquets (ESP) – FC Barcelone Casemiro (BRA) – Real Madrid Kevin de Bruyne (BEL) – Manchester City Frenkie de Jong (NED) – Ajax / FC Barcelone Christian Eriksen (DEN) – Tottenham Hotspur Eden Hazard (BEL) – Chelsea / Real Madrid N’Golo Kante (FRA) – Chelsea Toni Kroos (GER) – Real Madrid Arthur Melo (BRA) – FC Barcelone Luka Modric (CRO) – Real Madrid Paul Pogba (FRA) – Manchester United Ivan Rakitic (CRO) – FC Barcelone Bernardo Silva (POR) – Manchester City Dusan Tadic (SRB) – Ajax Arturo Vidal (CHI) – FC BarceloneSergio Agüero (ARG) – Manchester City Karim Benzema (FRA) – Real Madrid Cristiano Ronaldo (POR) – Juventus Roberto Firmino (BRA) – Liverpool FC Antoine Griezmann (FRA) – Atlético de Madrid / FC Barcelona Son Heungmin (KOR) – Tottenham Hotspur Harry Kane (ENG) – Tottenham Hotspur Robert Lewandowski (POL) – Bayern Munich Sadio Mané (SEN) – Liverpool FC Kylian Mbappe (FRA) – Paris Saint–Germain Lionel Messi (ARG) – FC Barcelone Neymar (BRA) – Paris Saint–Germain Mohamed Salah (EGY) – Liverpool FC Raheem Sterling (ENG) – Manchester City Luis Suarez (URU) – FC Barcelone