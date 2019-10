Encore une rechute pour Benjamin Mendy

Après avoir renversé le match suite à l’ouverture du score des locaux, Nîmes a finalement dû concéder le nul sur la pelouse de Lille dimanche (2-2), au terme d’une belle partie. Le LOSC enchaîne ainsi un troisième match sans victoire toutes compétitions confondues, alors que les Crocos renforcent le contingent d'équipes à 9 points en L1.

Le debrief

L’instant T :

La sortie sur blessure de Bernardoni a permis à Lucas Dias, 20 ans, de fêter sa première en Ligue 1. Et vers la 78eme minute, lorsque Victor Osimhen a placé un coup de tête puissant sur sa gauche à la suite d’un corner, le portier a eu le bon réflexe et s’est magnifiquement détendu à l’horizontale. Cette parade aurait mérité d’être celle des trois points, mais il a ensuite dû s’incliner face au Nigérian, quelques secondes plus tard.

Les buts

Les tops et les flops

Renaud RIPART (7)

XEKA (6)

José FONTE (3)

La feuille de match

LILLE – NÎMES : 2-2

Lille

Nîmes

Jusqu’ici, depuis le début de cet exercice 2019-20, Lille était tout simplement irrésistible à domicile, du moins pour ce qui est de la Ligue 1. Nantes (2-1), Saint-Étienne (3-0), Angers (2-1) et Strasbourg (2-0) étaient tous venus s’incliner dans le Nord. Voir Nîmes, 16eme avant cette 9eme journée, venir glaner un point dans cette enceinte (2-2) relève de la performance.Bien entré dans sa partie, le LOSC pensait tenir le match par le bon bout avec l’ouverture du score (12eme) d’un Loïc Rémy par ailleurs intéressant dans le jeu.. En deuxième période, le jeune Kévin Denkey qui s’est montré pour sa première titularisation en Ligue 1, a lui aussi trouvé la faille (71eme) pour son troisième but de la saison, déjà.Le coup était parfait pour le Nîmes Olympique. Mais même lorsqu’il ne réalise pas ses meilleurs matchs, Victor Osimhen est capable de dégainer à tout moment et il était à l’affût huit minutes plus tard dans la surface pour ramener tout le monde à égalité, sauvant les meubles lillois. L’équipe de Christophe Galtier avait l’occasion de faire un coup alors qu’Angers s’était lourdement incliné samedi à Paris (4-0). Mais elle restera à l’extérieur du podium. Pour Nîmes, ce point devrait faire du bien après deux défaites de rang.Xeka se retrouve aux abords de la surface et sert intelligemment Ikoné qui bute sur Bernardoni. Rémy est à l’affût et après une deuxième parade du portier nîmois, l'ex-international français trouve les filets.Denkey trouve Philippoteaux, lequel pénètre dans la surface avant de se jouer du défenseur portugais, qui le sèche sévèrement. Mikael Lesage indique le point de penalty et Ripart prend Maignan à contre-pied en ouvrant son pied.Ripart est lancé à droite par Paquiez, il centre aux six mètres pour Denkey qui se jette pour devancer Fonte et tromper Maignan.Nouveau ballon chaud dans la surface lilloise, le cuir atterrit sur Soumaoro qui bute sur Dias à bout portant, Osimhen a suivi dans les six mètres et trouve la faille.Un but sur penalty après avoir pris ses responsabilités et une magnifique passe décisive en deuxième, en plus d’un gros poids et une activité remarquable sur le front de l’attaque.Sa passe pour Jonathan Ikoné sur l’ouverture du score est un régal. Match solide au milieu de terrain pour l’ancien Dijonnais.Le défenseur lillois a tout simplement été en retard sur les deux occasions qui ont coûté des buts au LOSC. Le premier fautif, même s’il n’est pas le seul à blâmer.Temps pluvieux (toit fermé) - Pelouse moyenne: M. Lesage (: Rémy (12eme) et Osimhen (79eme) pour Lille – Ripart (45eme+3 sp) et Denkey (71eme) pour Nîmes: Osimhen (39eme), J.Fonte (45eme+3) et André (73eme) pour Lille - Philippoteaux (53eme) pour Nîmes: AucuneMaignan () - Çelik (), J.Fonte (), Soumaoro (cap) (), Bradarić () - Ikoné () puis Araujo (60eme), B.André (), Xeka () puis Bo.Soumaré (72eme), J. Bamba () puis Yazıcı (60eme) - Rémy (), Osimhen (: L.Jardim (g.), Gabriel, Pied, T.Maia: C.GaltierBernardoni puis L.Dias (44eme) () - Paquiez (), Briançon (cap) (), P. Martinez (), F. Miguel () - Ferhat (), Deaux () - T.Valls () puis S. Sarr (87eme), Philippoteaux () - Ripart () puis Fomba (75eme), Denkey (: Landre, Alakouch, Stojanovski, Ben Amar: B.Blaquart