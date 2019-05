Encore un titre pour Gignac !

Entre Umut Bozok et le Nîmes Olympique, l'histoire touche à sa fin. Artisan majeur de la montée en Ligue 1 en 2018 (24 buts en Ligue 2), l'attaquant turc n'a pas réussi à enchaîner pour sa première saison en Ligue 1, devant se contenter de quatorze titularisations en Ligue 1, pour deux réalisations.

« Ma priorité est de rester en Ligue 1 »

Il est visiblement poussé vers la sortie par sa direction. "Cela a été compliqué d'enchaîner les matchs, de trouver de la confiance et d'avoir du rythme, a-t-il d'abord avoué au micro de J+1. Je cherche un projet dans lequel on me fera confiance. Au vu des discussions avec le directeur sportif et le coach adjoint, je ne pense pas que ce soit au Nîmes Olympique".Dimanche soir, le buteur de 22 ans s'est donc montré clair, il ne veut "pas revivre ça" même si rester à Nîmes n'est "pas impossible". Mais alors quelle suite donner à sa carrière ? "On verra par la suite mais je cherche un projet dans lequel je me sentirai bien, dans lequel ma famille se sentira bien, a-t-il développé. J'espère rester en Ligue 1, c'est une priorité pour moi. Je ne ferme pas du tout la porte à l'étranger mais rester en Ligue 1 est une priorité pour être près de ma famille". Nul doute que le natif de Saint-Avold n'a pas perdu tout son crédit en une saison. Reste à savoir qui se dévouera pour le relancer.