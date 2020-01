En plus de l’Atlético Madrid, Manchester United et Chelsea visent aussi Edinson Cavani (PSG)

Selon L’Equipe, Manchester United et Chelsea sont intéressés par une arrivée d’Edinson Cavani l’été prochain. L’Atlético Madrid, pour le moment principal acteur dans ce dossier, aurait donc intérêt à le boucler dès cet hiver.

Manchester United et Chelsea se positionnent sur Cavani

Un doublé pour rappeler qu’il est encore là. Dimanche soir, Edinson Cavani a profité de la facile victoire du PSG sur la pelouse de Linas-Montlhéry en Coupe de France (0-6) pour inscirre ses 197eme et 198eme buts avec le club de la capitale. Enfin un peu de lumière - toute proportion gardée - pour un attaquant complètement barré par la concurrence cette saison.. Car, alors que le Mercato hivernal vient d’ouvrir ses portes, tout le monde est au courant de la situation contractuelle d’El Matador, qui sera libre en juin prochain. Des premiers prétendants sont venus se renseigner et l’Atlético Madrid semble pour le moment être le plus sérieux d’entre eux. Les Colchoneros aimeraient même attirer l’Uruguayen dès cet hiver.Rien ne dit cependant que le club francilien soit prêt à se séparer d’une force offensive avant une deuxième partie de saison qui s’annonce chargée. Et qui nécessitera une vraie profondeur de banc. Deux obstacles pourraient notamment empêcher un départ de Cavani cet hiver : un refus de Leonardo ou des exigences financières trop élevées du PSG. Selon L’Equipe, « l’Uruguayen restera sans faire de vague et patientera jusqu’en juin », si ce devait être le cas. Et ça tombe bien, puisque d’autres écuries comptent se positionner l’été prochain. Le quotidien explique en effet que Manchester United et Chelsea se seraient positionnés pour s’offrir un attaquant qui a encore beaucoup à donner.Si l’Atlético a une longueur d’avance, il ferait bien d’en profiter le plus rapidement possible…