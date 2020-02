En conflit avec le CA Bizertin, Jacques Médina Temopele va saisir la FIFA

Le Real Madrid n’a pas manqué à sa tâche ce dimanche sur le terrain d’Osasuna. Bien que menés au score en début de partie, les Merengue l’ont emporté sans trop de peines 4 à 1.

Le Real a terminé fort

Contrairement au Barça, le Real Madrid n’a pas manqué son déplacement à Pampelune. Là où son ennemi juré avait dû céder deux points en début de saison, l’équipe de Zinedine Zidane a réussi à tenir son rang. Ce dimanche, et malgré une entame à l’envers, marquée par un but encaissé, elle a réussi à s’imposer largement (4-1).En concédant un but d’Unai Garcia à la 14eme minute, le Real aurait pu être gagné par le doute. Surtout qu’il restait sur une prestation manquée, jeudi dernier en Coupe du Roi. Il n’en a rien été. Les Madrilènes se sont progressivement ressaisis, pour ensuite prendre le jeu à leur compte et refaire leur retard. A la 33eme minute, et sur ce qui était quasiment leur première opportunité dangereuse, les visiteurs ont rétabli la parité.L’international espagnol a trouvé la faille, en convertissant un service de Gareth Bale, lequel signait son retour à la compétition par une passe décisive.Le Real ne pouvait se contenter de ce score de parité. Il a profité de ce temps fort pour accentuer la pression et prendre l’avantage juste avant la pause. C’est Sergio Ramos, en bon capitaine, qui a planté le second d’une reprise de la tête (38eme). Le défenseur pouvait remercier Casemiro, qui l’a servi d’un joli coup de casque.. L’international espagnol ne s’est pas raté, pas plus que l’autre remplaçant incorporé vers la fin, en l’occurrence Luka Jovic. Dans les arrêts de jeu (92eme), la Serbe a bouclé le festival des siens d’une belle volée du gauche. Pour le Real, c’était donc une sortie parfaite : un excellent rebond après le faux-pas à San Sebastian, trois nouveaux points dans la besace et aussi de la confiance emmagasinée pour ses différents éléments en manque de temps de jeu.