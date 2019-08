En attendant le rachat, Nice avance ses pions pour Alexis Claude-Maurice

Selon Ouest-France, le FC Lorient et l’OGC Nice sont très proches d’un accord pour le transfert d’Alexis Claude-Maurice, qui devrait être effectif une fois le rachat du Gym officialisé.

Les négociations ont été longues et ne sont visiblement pas tout à fait terminées. Mais à en croire Ouest-France, l’OGC Nice touche au but dans le dossier Alexis Claude-Maurice. Le quotidien explique que les Aiglons et le FC Lorient sont tout proches d’un accord pour l’attaquant de 21 ans, qui avait cumulé 14 buts et quatre passes décisives la saison dernière en Ligue 2. Une première offre de 12,5 millions d’euros aurait été refusée il y a une semaine et. Des avancées significatives auraient eu lieu ce week-end et la signature de celui qui compte déjà un but et une passe cette saison devrait intervenir dans la semaine, une fois le rachat du club par Jim Ratcliffe officialisé. Après l’arrivée de Kasper Dolberg et celle, possible, d’Adam Ounas, l’OGCN est en tain de se construire une ligne d’attaque prometteuse…