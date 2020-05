▷Vidéo: les souvenirs d’Emmanuel Amunike au FC Barcelone

Saison blanche en Gambie

La Fédération Gambienne de Football🇬🇲 (#FGF) a décidé elle aussi d'annuler la saison 2019-2020 a cause du #Covid_19. Il n'y aura pas de champion ni de relégation. Néanmoins le #Real_BanjulFC🇬🇲 représentera la Gambie en #CAFCL la saison prochaine.@RealDeBanjulFC pic.twitter.com/r8oM4HEqeQ — Foot d'Afrique (@FootdAfrique1) May 22, 2020

En RDC, le TP Mazembe sacré !

14 mai 2020 LA COVID-19 ET SES CONSÉQUENCES Acté par la FECOFA : le TPM sacré Et de 18 pour les Corbeaux du TPM! La FECOFA a acté l'arrêt définitif de la saison 2019-2020 de la Ligue 1. https://t.co/mVCeuMqLfZ#VL1#PortezVotreMasque #WearYourMask#StopCoronavirus #StopCovid19 pic.twitter.com/HXkLFidqBm — TP Mazembe (@TPMazembe) May 14, 2020

Pas de champion au Burkina Faso

La #FECAFOOT a décidé ce jour 12 mai 2020 de l'arrêt définitif des championnats professionnels #EliteOne et #EliteTwo, du championnat national de football féminin de première division et des championnats nationaux de football des jeunes de la saison 2019/2020. pic.twitter.com/tUarJBCWpz — Fecafoot-Officiel (@FecafootOfficie) May 12, 2020

Ci-après la liste des pays africains qui ont annoncé l'arrêt définitif de leurs championnats :

Le péril est dans la demeure. Touché de plein fouet par le fléau du, le football africain est mis en sommeil. Pour les dirigeants des instances footballistiques du Continent, la gestion de cette crise inédite est un vrai casse-tête "chinois". La liste des pays africains qui ont décidé de mettre un terme définitif à leurs championnats ne cesse de s’allonger ces derniers jours.Dernier pays en date à baisser le rideau, lal’a annoncé ce samedi. Estimant que le simple huis clos ne s’était pas avéré suffisant partout où il avait été pratiqué, laa décidé d’employer les grands moyens en optant pour une saison blanche, sans champion ni relégués. Deux représentants enont en revanche été désignés pour la saison prochaine:, leader du championnat avant son interruption, jouera la Ligue des Champions,la Coupe de la Confédération. A lire aussi >> Vu d’Afrique: Les stars du continent se mobilisent contre le coronavirus D’autres pays ont également pris des décisions similaires ce weekend. C’est le cas du, qui a désigné, vainqueur de la, pour représenter le pays en compétitions de la CAF. Même cas de figure en, où le titre a néanmoins été attribué au, en tête au moment de l’arrêt du championnat.La situation est également similaire en. Réuni la semaine écoulée, le comité exécutif de la Fédération congolaise de football a décidé de l’arrêt définitif des championnats et compétitions au pays des Léopards, suivant en cela la volonté des clubs de la >> Les clubs congolais favorables à l'arrêt du championnat En tête au moment de l'interruption, lea ainsi été sacré champion de la saison sportive 2019-2020, avec 53 points tandis que les quatre premiers clubs du classement représenteront la RDC aux prochaines compétitions interclubs de la CAF. Les "i", vainqueurs du dix-huitième titre de leur histoire, et l’représenteront le pays en Ligue des Champions, l’en Coupe de la Confédération. Lecomplètera le plateau au titre de la, dont la compétition s’est arrêtée au niveau des préliminaires pour certaines Ligues provinciales.Le ballon s’est également arrêté de rouler au pays des. La Fédération Burkinabé de football (FBF) a mis officiellement fin au championnat 2019-2020 la semaine écoulée sans désigner le champion de cette saison. Laa notamment précisé qu’il n'y aura pas de relégation. En revanche, deux écuries assureront leur montée en première division. Il s'agit des Léopards Sporting Club et de Vitesse Football Club . L’élite burkinabè comprendra donc 18 équipes à partir de la saison prochaine. En ce qui concerne les représentants duen compétition africaine, il a été décidé de reconduire les clubs qui ont été en lice la saison écoulée. Ainsi, Rahimo Football Club et Salimata et Taséré FC représenteront le pays respectivement enet enIl convient de rappeler également que lela, le, l’ou encore l’, leet leont également opté pour l’arrêt définitif de l'exercice 2019-2020.Selon plusieurs médias locaux on se dirigerait aussi vers la mise en pause du sport-roi enoù l’épidémie ne cesse de progresser. >> Vers l'arrêt définitif du championnat en Côte d'Ivoire ? Le TP Mazembe sacré champion. Les quatre premiers clubs du classement de la Linafoot représenteront le pays des Léopards aux prochaines compétitions interclubs de la CAF.Leader avant l'interruption du championnat, PWD Bamenda a été sacré champion pour la 1ère fois de son histoire. Il n'y aura pas de relégations, tandis que deux clubs de deuxième division assurent leur montée. Ce qui signifie que l’élite camerounaise comptera 20 clubs la saison prochaine.Saison annulée sans champion ni relégués ; les clubs envoyés en compétitions interclubs de la CAF seront les mêmes que la saison passée.L’AS Otôho s’est vu attribuer le titre de champion et l’honneur de représenter le pays en Ligue des Champions la saison prochaine. Le club d’Oyo était largement en tête du classement, avec 14 points d’avance sur son dauphin, à quatre journées de la fin du championnat.Saison définitivement arrêtée en se basant sur le classement de la phase aller. Horoya remporte le titre.Saison blanche, sans champion ni relégués. Deux représentants en Coupes interclubs de la CAF ont en revanche été désignés pour la saison prochaine.Championnat définitivement interrompu sans champion ni relégués ; le classement avant l’interruption fait foi pour attribuer les places en compétitions interclubs de la CAF.Saison annulée, aucun club envoyé en compétitions interclubs de la CAF.Le championnat a été définitivement interrompu sur la base du classement à mi-saison. Gor Mahia est déclaré champion.Championnat arrêté, les représentants en coupes interclubs de la CAF seront désignés ultérieurement.Saison annulée sans champion ni relégués ; les clubs envoyés en compétitions interclubs de la CAF seront les mêmes que la saison passée.: Saison annulée. Alrabita Juba FC, vainqueur de la Coupe, représentera le pays en Coupe de la Confédération.Titre attribué au Vipers SC, en tête au moment de l’arrêt du championnat.Exercice 19/20 annulé, mais des play-offs auront lieu pour désigner les représentants en coupes interclubs de la CAF.