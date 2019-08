Emmanuel Adebayor trouve un nouveau défi à Kayserispor (officiel)

Nous annonçons la rupture de contrat de Geoffroy Serey Dié avec le club d’un commun accord. Nous tenons à saluer son professionnalisme et dévouement durant toutes ses années au FC Bâle. Bonne continuation, guerrier ! #FCBasel1893 #zämmestark pic.twitter.com/ofbksanAzX — FC Basel 1893 🇫🇷 (@FC_Basel_fr) August 22, 2019

L'idylle entre l'Eléphant de 34 ans et le club bâlois vient de prendre fin. L'ex-capitaine des tricolores ivoiriens et son employeur ont décidé d'un commun accord de la résiliation du contrat qui les liait, ce jeudi. Alors que son bail courait jusqu'en juin 2020. L'Ivoirien de 34 ans se retrouve ainsi libre de tout engagement. La saison passée, il avait été prêté à Neuchâtel Xamax lors de la deuxième partie de saison, contribuant au maintien en Super League des Neuchâtelois, grâce notamment à son tir au but réussi lors du barrage retour contre Aarau.