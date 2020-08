Emmanuel Adebayor désigne le meilleur coach de l'histoire

Absent du groupe du Real Madrid, Gareth Bale ne voulait pas jouer contre Manchester City. C'est en tout cas ce que son entraîneur Zinédine Zidane a révélé.

"Bale est toujours un joueur du Real Madrid"

Gareth Bale a un contrat avec le Real Madrid qui court jusqu’en 2022. Mais, il n’est pas sûr qu’on le revoie un jour sous le maillot merengue.celui que sa formation va disputer ce vendredi contre Manchester City à l’extérieur (8e de finale). L’intéressé n’a plus du tout la tête à ses obligations envers le club et c’est pourquoi il n’a pas été convoqué pour ce grand rendez-vous continental.Le coach merengue, Zinédine Zidane, s’est confié sur cette absence lors de la conférence de de presse d’avant-match. Et il a confirmé que son joueur lui a demandé de ne pas être convoqué.« Je vais expliquer parce que beaucoup de choses sont dites, a confié l’entraineur madrilène aux journalistes jeudi. Nous avons une relation joueur-entraineur basée sur le respect, c'est clair. La seule chose que je peux dire, c'est qu'il a décidé de ne pas jouer, et le reste c’est entre lui et moi. »Voir Bale manquer sciemment un match capital de Ligue des Champions c'est du jamais vu. Le gaucher a souvent laissé son empreinte sur les grandes performances du Real dans cette épreuve, comme lors des finales de 2014 à 2018.Zidane le sait et c'est pourquoi il a veillé à ne pas les alimenter : « J'ai déjà répondu à propos de cette situation. Le reste est une conversation entre le joueur et l'entraîneur, et je ne vais rien vous dire (…) Bale est un joueur du Real Madrid, rien ne change. Je respecte ça. Il a décidé de ne pas jouer. Maintenant, nous sommes tous ici concentrés sur le match de demain. »