Emiliano Sala, un an déjà… (vidéo)

Recruté lundi par l’OL, Karl Toko Ekambi a été présenté à la presse ce mardi en présence de Jean-Michel Aulas, Juninho et Florian Maurice. Retrouvez les déclas importantes de ce point presse.

Le profil : « Des caractéristiques différentes »

L’ambition : « Je ne me suis jamais mis dans une position de titulaire »

Un attaquant supplémentaire ? « L’émergence des jeunes ne change pas notre vision »

Un nouveau défenseur ? « On va continuer à discuter »

Les cas Dembélé et Tousart : « Je pense qu’ils resteront tous les deux »

: « L’idée était d’ajouter une valeur ajoutée. L’idée première était de chercher un joueur capable de s’intégrer rapidement. Qui ait déjà joué en ligue 1, qui ait de l’expérience. On ajoute un joueur avec des caractéristiques différentes, de la profondeur, de la vitesse. Un joueur capable de la mettre au fond, ce qui est important ».« J’ai déjà eu des contacts avec Lyon mais j’avais choisi d’aller en Espagne. Là j’ai tout de suite dit oui, Lyon est l’un des deux plus grands clubs français, ça ne se refuse pas, j’ai toujours rêvé d’y jouer. Si je viens pour être titulaire ? Je ne me suis jamais mis dans une position de titulaire. On est plusieurs ici, tout le monde a du talent. Je suis venu pour travailler, accomplir les objectifs du club. Mon poste préféré ? Là où le coach aura besoin de moi ».: « On voit l’émergence de jeunes joueurs. Il y en a deux qui ont brillé, deux trois autres sont susceptibles d’arriver. Pour que ces jeunes se transforment en talents performants, il leur faut de la concurrence et il faut qu’on les ménage. Ça ne change pas totalement notre vision des choses. Quand on a la bonne santé économique, il faut essayer de rattraper les concurrents. On va continuer notre investissement si c’est possible. Mais il est probable aussi qu’on l’adaptera à des exigences de management à l’intérieur du groupe. On est toujours intéressés par les joueurs identifiés par Flo (Maurice) et Juni, et peut-être qu’on élargira notre réflexion à d’autres joueurs, pas forcément des attaquants. On prépare aussi la saison prochaine, on sait qu’on a des joueurs courtisés ».« C’est vrai qu’on a perdu Solet. On avait placé beaucoup d’espoir en lui-même s’il jouait peu. On a Mapou (Yanga Mbiwa) qui est exemplaire mais quand vous passez deux ans sans jouer… On est très satisfaits de Jason (Denayer), Marcelo et Joachim (Andersen). Je suis sûr que ce dernier va progresser et très bien terminer. On a discuté, réfléchi. La priorité était de finaliser Toko. On va continuer à discuter, peut-être qu’il y aura une possibilité mais ce n’est pas facile de trouver un défenseur l’hiver ».: « Concernant Moussa (Dembélé), évidemment, ma position n’a pas bougé. Concernant Lucas (Tousart), on souhaite qu’il reste aussi. Mais le joueur a visiblement reçu des propositions importantes. S’il devait partir il faudrait le remplacer avant, mais je pense qu’ils resteront tous les deux ».