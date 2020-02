Emery : « En Liga, Mbappé pourrait être le meilleur »

Kylian Mbappé, cité régulièrement au Real Madrid, pourrait franchir un palier en Espagne, d'après son ancien entraîneur.

Unai Emery aimerait voir Kylian Mbappé en Liga

Unai Emery et Kylian Mbappé se sont côtoyés un an dans la capitale française, lors de la saison 2017-18. Le prodige de Bondy avait alors rejoint le Paris Saint-Germain dans le sillage du transfert retentissant de Neymar, à l'été 2017. Avant la suite que l'on sait. Et son entraîneur, à l'époque, avait publiquement expliqué que Mbappé, nouvelle icône d'une nation,. Un point de vue qu'Unai Emery assume encore aujourd'hui mais qu'il ne partage plus, n'ayant plus aucun lien avec l'Hexagone.« Quand j’étais au PSG, je défendais logiquement le fait d’avoir les meilleurs joueurs, a expliqué Unai Emery dans des propos accordés à EFE. Mbappé est Français et il doit défendre la France et le PSG. Là-bas, il a l’opportunité de gagner la Ligue des Champions et je pense que Mbappé est au bon endroit. Mais maintenant,. Il peut être le meilleur joueur du monde et je pense qu’il peut le faire. S’il venait dans une équipe espagnole de premier plan, il pourrait y arriver ».