Ellyes Skhiri est "heureux d'être enfin à Cologne"

En renversant Arsenal, l'Olympique Lyonnais a remporté son premier match sous les ordres de Sylvinho (2-1). Moussa Dembélé a marqué les deux buts lyonnais.

Joachim Andersen a fait ses premiers pas avec l'OL



La #TeamOL remporte cette édition de l'Emirates Cup en s'imposant face à Arsenal (1-2) grâce à un doublé de @MDembele_10 ! 🔴🔵

Après une première mi-temps compliquée, les Lyonnais ont brillamment réagi en renversant le match ! 👊 #ARSOL pic.twitter.com/mYj47eSIO8



— Olympique Lyonnais (@OL) July 28, 2019

Lyon a remporté un match amical de prestige sur la pelouse d'Arsenal (2-1). Dominés, les Gones se sont imposés contre les Londoniens grâce à un doublé de Moussa Dembélé Les Rhodaniens restaient sur deux défaites contre le Servette Genève (1-2) et le Genoa (3-4). Et le début de match laissait présager une nouvelle défaite. Malgré la sortie sur blessure d'Alexandre Lacazette avant le quart d'heure de jeu, les Gunners étaient très en vue offensivement. Anthony Lopes a du s'employer devant Joe Willock (14eme) et Henrikh Mkhitaryan (31eme) avant de concéder l'ouverture du score. C'est Pierre-Emerick Aubameyang qui a trouvé la faille en devançant Mapou Yanga-Mbiwa sur un centre puissant de son coéquipier arménien (35eme, 1-0).Les entrées d'Houssem Aouar et Moussa Dembélé à la mi-temps ont fait du bien. Le premier a d'abord décalé Memphis, capitaine du jour, pour solliciter Bernd Leno (50eme). 15 minutes plus tard, le second a repris de la tête un centre de l'attaquant néerlandais pour égaliser (66eme, 1-1).. Quelques instants plus tôt, c'est Arsenal qui pensait se rapprocher de la victoire mais Gabriel Martinelli était hors-jeu au moment de marquer. En toute fin de rencontre, Aubameyang a devancé Anthony Racioppi mais son lob a terminé sur le poteau. Avec de la réussite, l' OL s'offre donc un sujet de prestige. Rentré à la demi-heure de jeu, Joachim Andersen a fait ses premiers pas avec le maillot lyonnais. Et le défenseur danois a été solide. L'après-midi a tout de même été ternie par la blessure aux adducteurs de Martin Terrier à l'échauffement.