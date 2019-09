Suite et fin de la première journée du tour préliminaire aller des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 en zone Afrique. La performance de la journée est venue de Djibouti, où les locaux, coachés par le jeune Français Julien Mette, ont pris le meilleur sur l'Eswatini (ex-Swaziland) dans les dernières minutes de la partie (2-1). Une première pour les Djiboutiens, battus deux fois par ce même adversaire lors des éliminatoires du Mondial 2018.Qualifiés pour les deux dernières CAN, les Djurtus de Guinée-Bissau sont allés s'imposer à Sao Tomé (0-1), grâce à un but sur un penalty signé Nanu en fin de rencontre. Enfin, dans un choc entre nations anglophones d'Afrique de l'Ouest, le Liberia s'est imposé chez lui face à la Sierra Leone (3-1) avec deux buts inscrits dans les dix dernières minutes.Burundi 1-1 TanzanieEthiopie 0-0 LesothoErythrée 1-2 NamibieSoudan du Sud 1-1 Guinée EquatorialeMaurice 0-1 MozambiqueDjibouti 2-1 EswatiniSao Tomé-et-Principe 0-1 Guinée BissauLiberia 3-1 Sierra LeoneSeychelles - RwandaTchad - SoudanSomalie - Zimbabwe