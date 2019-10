Eliminatoire CHAN 2020 : la Guinée élimine le Sénégal

Très décevant face à Manchester United, Liverpool n’a pu faire mieux que match nul ce dimanche après-midi (1-1) et voit son impressionnante série de victoires en Premier League s’arrêter.

Le VAR va encore faire débat

Lallana préserve l’invincibilité de Liverpool

Comme un symbole, c’est dans le « Derby of England » que le festival des Reds a été stoppé pour le plus grand plaisir de Manchester United, qui avait bien besoin de ça pour retrouver (un peu) le sourire cette saison. Même sans Pogba , Shaw, Lingard et Martial (entré dans le money time), MU a enfin fait honneur à une réputation trop souvent piétinée depuis le début de la saison. Perturbé par le 3-5-2 mis en place par Ole Gunnar Solskjaer,ce dimanche après-midi. Gênés par l’agressivité et l’engagement des Red Devils, les hommes de Jürgen Klopp ont concédé les principales occasions, n’ont pas su trouver leurs latéraux, et ont eu un mal fou à s’approcher du but gardé par David De Gea.Pourtant, c’est au moment où ils donnaient l’impression d’être de mieux en mieux qu’ils ont craqué. Firmino venait de frapper trop mollement sur une remise de Mané (34eme), puis avait vu sa tête repoussée de manière géniale par De Gea (36eme), quand MU a ouvert le score.Un but qui aurait pu être refusé par l’arbitre pour une faute sur Origi au départ de l’action, dans le camp mancunien, mais M.Atkinson a choisi de ne pas revenir sur sa décision après consultation du VAR. Juste avant la mi-temps, la vidéo a encore eu son importance dans ce choc. Mané a en effet cru égaliser après avoir pris le meilleur sur Lindelöf à l’entrée de la surface (44eme). Mais le but du Sénégalais a été logiquement annulé pour un contrôle de la main.Énervé au moment de regagner les vestiaires, Klopp a changé ses plans en deuxième période. Privés de Salah , les visiteurs ont poussé très timidement et c’est Manchester United qui s’est encore créé les plus belles occasions de la mi-temps, avec des tirs de Rashford (67eme) et de Fred (84eme) juste à côté.Ce que les Reds ont su faire, au forceps, dans les cinq dernières minutes.Le leader de Premier League sauve ce qui pouvait l’être ce dimanche, et Manchester City ne revient qu’à six points. Pour les Red Devils, le chemin vers la guérison sera encore long. Et même s’il y a eu du mieux, la victoire fuit toujours Solskjaer et sa troupe depuis août en championnat…