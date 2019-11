Groupe A : Mali, Guinée, Namibie, Tchad

Groupe B : Burkina Faso, Ouganda, Malawi, Soudan du Sud

Groupe C : Ghana, Afrique du Sud, Soudan, Sao Tomé-et-Principe

Groupe D : RD Congo, Gabon, Angola, Gambie

Groupe E : Maroc, Mauritanie, Centrafrique, Burundi

Groupe F : Cameroun (Q), Cap-Vert, Mozambique, Rwanda

Groupe G : Egypte, Kenya, Togo, Comores

Groupe H : Algérie, Zambie, Zimbabwe, Botswana

Groupe I : Sénégal, Congo, Guinée-Bissau, eSwatini

Groupe J : Tunisie, Libye, Tanzanie, Guinée équatoriale

Groupe K : Cîte d’Ivoire, Niger, Madagascar, Ethiopie

Groupe L : Nigeria, BĂ©nin, Sierra Leone, Lesotho

La crĂšme du football africain se retrouve une nouvelle fois pour fĂȘter ses grands talents. En effet, quatre mois aprĂšs la clĂŽture de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 , remportĂ©e par l', les Ă©liminatoires de l’édition, qui aura lieu au pays des, dĂ©butent cette semaine Ă travers les quatre coins de l'Afrique. Au total,Âde qualification se disputeront entre et à l’issue desquels nous connaitrons l’identitĂ© des 24 nations  qualifiĂ©es au plus grand Ă©vĂ©nement sportif africain du millĂ©simeÂ. Les deux premiĂšres journĂ©es de la phase de poules dĂ©marrent ce mercredi 13 novembre. Ci-aprĂšs le programme complet groupe par groupe:Les Aigles du Mali et le Syli National de la GuinĂ©e, Ă©liminĂ©s en huitiĂšmes de finale de la CAN 2019, croisent le fer dĂšs la premiĂšre journĂ©e. Ce choc entre favoris donnera le ton d’une poule qui compte deux gros outsiders avec la Namibie et le Tchad, rescapĂ©s des prĂ©liminaires.Mercredi 13 novembre : Namibie – TchadJeudi 14 novembre : Mali – GuinĂ©eDimanche 17 novembre : GuinĂ©e – NamibieDimanche 17 novembre : Tchad – MaliAbsent de l’édition 2019, le Burkina Faso entend retrouver la phase finale. Les Etalons, dĂ©sormais coachĂ©s par le technicien local Kamou Malo, auront pour principal adversaire l’Ouganda, qui s’affirme comme une puissance montante.Mercredi 13 novembre : Burkina Faso – OugandaMercredi 13 novembre : Malawi – Soudan du SudDimanche 17 novembre : Ouganda – MalawiDimanche 17 novembre : Soudan du Sud – Burkina FasoLe Ghana, en pleine transition, et l’Afrique du Sud, quart-finaliste de la CAN 2019 aprĂšs une masterclass tactique contre l’Egypte, seront les deux grands favoris du groupe, Ă condition de bien nĂ©gocier les dĂ©placements au Soudan et Ă Sao TomĂ©.Mercredi 13 novembre : Soudan – Sao TomĂ©-et-PrincipeJeudi 14 novembre : Ghana – Afrique du SudDimanche 17 novembre : Afrique du Sud – SoudanLundi 18 novembre : Sao TomĂ©-et-Principe – GhanaDĂ©sormais dirigĂ©s par Christian Nsengi, les LĂ©opards entendent dĂ©marrer du bon pied face au Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang, dĂ©sireux de reconquĂȘte aprĂšs avoir manquĂ© l’édition 2019. Il ne faudra pas Ă ces deux favoris nĂ©gliger la valeureuse formation de l'Angola, brillante en Egypte, mais Ă©galement la Gambie, dĂ©cidĂ©e Ă se qualifier pour sa premiĂšre phase finale.Mercredi 13 novembre : Angola – GambieJeudi 14 novembre : RD Congo – GabonDimanche 17 novembre : Gabon – AngolaLundi 18 novembre : Gambie – RD CongoVahid Halilhodzic a remplacĂ© HervĂ© Renard sur son banc, mais le Maroc demeure ambitieux. Favoris de ce groupe, les Lions de l’Atlas ne devront pas sous-estimer les trois outsiders que sont la Mauritanie et le Burundi, qui ont jouĂ© cette annĂ©e leur premiĂšre CAN, et la Centrafrique, qui ambitionne de les imiter.Mercredi 13 novembre : Centrafrique – BurundiVendredi 15 novembre : Maroc – MauritanieMardi 19 novembre : Mauritanie – CentrafriqueMardi 19 novembre : Burundi – MarocDans cette poule, seule la nation la mieux classĂ©e, hormis le Cameroun, pays organisateur, sera qualifiĂ©e. le Cap-Vert a pour lui de meilleures performances rĂ©centes mais ne devra sous-estimer ni le Mozambique ni le Rwanda.Mercredi 13 novembre : Cameroun – Cap-VertJeudi 14 novembre : Mozambique – RwandaDimanche 17 novembre : Rwanda – CamerounLundi 18 novembre : Cap-Vert – MozambiqueMĂȘme si elle est passĂ©e Ă cĂŽtĂ© de "sa" CAN Ă domicile, l’Egypte reste la grande favorite de ce groupe Ă©galement composĂ© du Kenya, qui a changĂ© de sĂ©lectionneur cet Ă©tĂ©, ainsi que du Togo et des Comores, qui sont restĂ©s fidĂšles au leur.Jeudi 14 novembre : Egypte – KenyaJeudi 14 novembre : Togo – ComoresLundi 18 novembre : Kenya – TogoLundi 18 novembre : Comores – EgypteChampionne d’Afrique, l’AlgĂ©rie part grande favorite de cette poule qui lui rĂ©serve de longs dĂ©placements en Afrique australe.Jeudi 14 novembre : AlgĂ©rie – ZambieVendredi 15 novembre : Zimbabwe – BotswanaLundi 18 novembre : Botswana – AlgĂ©rieMardi 19 novembre : Zambie – ZimbabweFinaliste de l’édition 2019, le SĂ©nĂ©gal de Sadio ManĂ© mise sur la stabilitĂ© pour parvenir Ă ses fins en 2021. Sauf Ă©norme surprise, ses adversaires se disputeront la seconde place qualificative. Avec un petit avantage pour la GuinĂ©e-Bissau, qui reste sur deux qualifications.Mercredi 13 novembre : SĂ©nĂ©gal – CongoMercredi 13 novembre : GuinĂ©e-Bissau – eSwatiniDimanche 17 novembre : eSwatini – SĂ©nĂ©galDimanche 17 novembre : Congo – GuinĂ©e-BissauLe sort a Ă©tĂ© facĂ©tieux avec la Tunisie. Les Aigles de Carthage affronteront en effet la Libye, qui recevait ces derniĂšres annĂ©es en
 Tunisie et qui a Ă©galement pour coach le Tunisien Faouzi Benzarti. Les partenaires de Youssef Msakni croiseront Ă©galement le fer avec la GuinĂ©e Ă©quatoriale, qui les avait Ă©liminĂ©s Ă la CAN 2015 grĂące Ă un penalty controversĂ©. La Tanzanie complĂšte ce groupe.Vendredi 15 novembre : Tanzanie – GuinĂ©e Ă©quatorialeVendredi 15 novembre : Tunisie – LibyeMardi 19 novembre : Libye – TanzanieMardi 19 novembre : GuinĂ©e Ă©quatoriale – TunisieAmbitieux, les ElĂ©phants de la CĂŽte d’Ivoire devront assumer leur statut de favoris face Ă Madagascar, confrontĂ© au dĂ©fi de la confirmation aprĂšs sa magnifique CAN, au Niger et Ă l’Ethiopie, en difficultĂ© ces derniĂšres annĂ©es.Samedi 16 novembre : CĂŽte d’Ivoire – NigerSamedi 16 novembre : Madagascar – EthiopieMardi 19 novembre : Niger – MadagascarMardi 19 novembre : Ethiopie – CĂŽte d’IvoireMontĂ©s sur la troisiĂšme marche du podium continental en Egypte, les Super Eagles paraissent au-dessus du lot dans ce groupe. Les hommes de Gernot Rohr devront se mĂ©fier de leur tendance au retard Ă l’allumage, face Ă un BĂ©nin galvanisĂ© par son quart de finale surprise cet Ă©tĂ©. Le Lesotho et la Sierra Leone feront office de grosses cotes.Mercredi 13 novembre : Nigeria – BĂ©ninMercredi 13 novembre : Sierra Leone – LesothoDimanche 17 novembre : BĂ©nin – Sierra LeoneDimanche 17 novembre : Lesotho – Nigeria