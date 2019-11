Elim. JO 2020 : le Cameroun va disputer le dernier tour

Le Sénégal et le Congo se sont affrontés à huit reprises avec trois victoires partout et deux matchs nuls. Leur dernier duel remonte à 2017. C'était lors de la préparation pour la CAN 2017 au Gabon, avec une victoire sénégalaise (2-0) sur des buts de Diao Baldé Keita et Pape Alioune Ndiaye. En 2004, le Sénégal s’était imposé à Dakar (2-0) lors des éliminatoires de la CAN 2006. Le dernier succès congolais sur le Sénégal remonte au 9 janvier 1972 (2-0) en amical.Matchs Amicaux 11 janvier 2017 : Congo / Sénégal (0-2) 26 novembre 1989 : Congo / Sénégal (0-0) 9 janvier 1972 : Sénégal / Congo (0-2) 22 Janvier 1969 : Congo vs Sénégal (1-0) 15 octobre 1964 : Congo / Sénégal (3-1) Éliminatoires CAN et Mondial 5 juin 2005 : Congo vs Sénégal (0-0) 5 juin 2004 : Sénégal vs Congo (2-0) Phase finale de la CAN 14 janvier 1968 : Sénégal vs Congo 2-1 A lire aussi >> CAN 2021: Quand la Fédération sénégalaise confond les drapeaux du Congo et de la RDC !