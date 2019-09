Elim. JO 2020 (CIV-MAL : 3-0) : les Elephants s'imposent facilement

a réalisé un match remarquable en étant impliqué sur le premier but d'Arsenal (41′), qui étant mené 2-0 racola au score pour finalement accrocher le match nul grâce à la réalisation de Lacazette à la 66e minute.

Avec un total de 7 frappes tentées et 82% de passes réussites lors de cette rencontre , Nicolas Pépé a fini la rencontre avec une note de 8.07 qui a fait de lui , meilleur gunners sur la pelouse ce jour .

Apres 4 journées et 2 titularisations , la pépite ivoirienne Nicolas Pépé montre de belles choses avec son nouveau club . Percutant et provocateur dans ses prises de balles et percussions , l'international ivoirien est toujours à la recherche de son premier but sous ses nouvelles couleurs . Au vu de ses bonnes sorties , le premier but de Nicolas Pépé en premier league ne saurait tarder.

Dans tous les bons coups, Pépé