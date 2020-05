El Hadji Diouf répond à Samuel Eto'o

Antoine Bell : « Vous ne pouvez pas dire que Yaya Touré est le meilleur milieu de terrain de tous les temps en Afrique » https://t.co/vCQv76VsqD — Actu Cameroun (@actucameroun) May 15, 2020

Il a remporté la Ligue des Champions en 2009 sous le maillot du FC Barcelone et soulevé le Ballon d’Or Africain à quatre reprises (2011, 2012, 2013, 2014). En 2015, l'Ivoirien a réussi à monter sur le toit de l'Afrique, en remportant la Coupe d’Afrique des Nations. L’ex Eléphant a pratiquement raflé tous les prix majeurs. Une carrière incroyable qui fait de lui l’un des meilleurs milieux. Mais, est-il le meilleur milieu africain de tous les temps ? Pour la légende camerounaise Joseph-Antoine Bell, la réponse est non. L’ancien gardien des Lions Indomptables a placé Abedi Pele, Abdul Razak, Ibrahim Sunday et Abedi Ayew un cran au-dessus de Yaya Touré. « Vous ne pouvez pas dire que Yaya Touré est le meilleur milieu de terrain de tous les temps en Afrique parce qu’il a remporté le titre de meilleur joueur africain de l’année à quatre reprises. C’est vrai que pour le faire, il faut être spécial. Pour les ghanéens les meilleurs de tous les temps sont : Abedi Ayew, Abdul Razak et Ibrahim Sunday. Je suis heureux d’avoir eu la chance de jouer avec Abedi Pele et Abdul Razak. Ils étaient les plus grands, les meilleurs. Incomparables à Yaya Touré », a indiqué l’ancien portier de la sélection camerounaise. Bien qu’ayant découvert l’Europe à un âge relativement avancé (31 ans), l’illustre rempart camerounais Joseph-Antoine Bell a su incruster son nom dans la liste des meilleurs gardiens de but de la Ligue 1 française, lui qui a porté les vareuses de l’Olympique de Marseille, de Toulon, des Girondins de Bordeaux et de Saint-Etienne. Le portier Camerounais aux réflexes étonnants (50 sélection) a remporté deux Coupes d’Afrique des Nations en 1984 et en 1988A lire aussi sur Orange Football Club >> Sondage : Qui est le meilleur joueur africain ?