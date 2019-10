El Hadji Diouf : « Il ne faut pas perturber Sadio Mané »

Sadio

Mané

est actuellement l’un des meilleurs joueurs au monde. Au Sénégal, il est souvent comparé à El Hadji Diouf. Ce dernier s’est exprimé sur ce sujet et a invité les Sénégalais à ne pas perturber le joueur de Liverpool.









Sadio

Mané

et El Hadji Diouf sont souvent comparés au Sénégal. Et pour l’ancien international sénégalais, ce n’est pas le plus important « on n’est pas dans les comparaisons.

Sadio

Mané

est en train de faire sa route. Je suis très content pour lui. Le problème, ce n’est pas qui a mieux fait en équipe nationale ou à Liverpool. Il ne faut pas le perturber. J’ai fait rêver.

Sadio

est en train de faire rêver. Ce qui est important, c’est de voir un fils du pays s’éclater dans la vie, donner du bonheur à son pays », a expliqué El Hadji Diouf.









Et pour El Hadji Diouf,

Sadio

Mané

fait partie des meilleurs joueurs au monde mais il est handicapé le fait qu’il est africain « être Africain est un handicap. À la place de

Sadio

ou Salah, je ne regarderai même pas si je suis dans le top 10 ou le top 100. L’essentiel, c’est de marquer son époque et il l’a fait. Les gens jugeront. Le plus important, c’est qu’il soit heureux de faire ce qu’il a envie de faire. L’essentiel, c’est de les encourager. On a une très belle équipe. Il faudra que tout le monde reste concentré pour gagner des titres ».