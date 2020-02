Egypte : Seif Jaziri et Fakhreddine Ben Youssef buteurs

"You can see on the pitch all these rumours [don't affect] these players." Bernd Leno spoke to @jamesbenge about the futures of Xhaka and Aubameyang https://t.co/D4v46HciVF — football.london (@Football_LDN) February 3, 2020

Dans une interview accordée à Goal, le porter des Gunners,, a révélé que l’ancien attaquant de Dortmund n’a jamais extériorisé une envie de départ cet hiver. « Bien entendu, il y a eu beaucoup de rumeurs et d’autres personnes ont parlé de ça. Mais on n’a jamais eu le sentiment qu’un joueur pensait à un autre club ou voulait partir, refusait de s’entraîner ou n’avait pas la bonne mentalité à l’entraînement. Tout le monde peut voir que nous avons un nouveau manager et une nouvelle mentalité. Nous voulons construire quelque chose ici à Arsenal. Vous pouvez voir sur le terrain que toutes ces rumeurs n’affectent pas les joueurs. Ils (NDLR Aubameyang et Granit Xhaka tous deux annoncés sur le départ) se battent, ils mènent l’équipe et c’est la seule option », a-t-il dit dans des propos relayés par Bleacher Report.a marqué 14 buts encette saison. Il reste le meilleur buteur des Gunners, lui qui a inscrit 22 buts la saison passée en championnat. A lire aussi >> Salah, Aubameyang, Diallo… Le Top 10 des meilleurs buteurs africains des cinq grands championnats