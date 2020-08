Egypte : Récemment positif au Covid-19, un joueur d’Al-Masry s’effondre après un match

Le président du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, a évoqué de nombreux sujets dans un entretien accordé à Tuttosport, notamment la finale gagnée face au PSG de Neymar et Mbappé.

Le Bayern Munich a remporté une nouvelle Ligue des Champions face au PSG (1-0), la sixième de son histoire au terme d'un parcours sans fausse note, marqué notamment par l’humiliation infligée au FC Barcelone de Lionel Messi en quarts de finale de la compétition (8-2). Pour le patron du club munichois,, la victoire finale a été un sentiment merveilleux, comme il l'a indiqué dans les colonnes de Tuttosport.Les images des larmes de Neymar et celles de Kylian Mbappé ont fait le tour de la planète, après le coup de sifflet final à Lisbonne, et Rummenigge a dévoilé ce qu'il avait dit aux deux stars du club francilien, après un match traversé de façon peu reluisante par le Brésilien et le Français. "Par ailleurs, et alors que le club allemand s'est déjà renforcé avec l'arrivée de Leroy Sané en provenance de Manchester City, la possibilité de voir Lionel Messi sous le maillot munichois est impossible. "