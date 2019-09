Egypte : Mido comme futur sélectionneur ?

L'ancien Marseillais Mido fait partie d'une liste de cinq noms pour devenir le nouveau sélectionneur de l'Egypte.

, sous les ordres de quel technicien l'Egypte va-t-elle se reconstruire après sa CAN 2019 complètement ratée ? Une partie de la réponse est connue depuis que le chef de l'Etat, le maréchal Al-Sissi, a décidé que le successeur du coach mexicain serait un Egyptien. Les choses se sont précisées ce week-end avec lapar le président du comité de normalisation de la Fédération, Amr El-Ganainy. « Nous avons retenu cinq candidats pour le poste : Hassan Shehata, Hossam El Badry, Hossam Hassan, Mido et Ehab Galal », a déclaré le dirigeant à MBC Masr., responsable des grandes heures de gloire de la seconde moitié des années 2000 (avec trois victoires consécutives lors des CAN 2006, 2008 et 2010),, selon diverses sources, devant l'ancien manager d'Al-Ahly, Hossam El Badry. Le dernier nommé, Ehab Galal, a démenti tout intérêt pour le poste, tandis que, passé notamment sur le banc du Zamalek, pourrait être desservi par son manque d'expérience internationale. Le suspense ne devrait guère durer. « Le technicien choisi sera annoncé dans la semaine », a indiqué Amr El-Ganainy.