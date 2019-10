Egypte : Les Pharaons sans Mohamed Salah pour l'amical face au Botswana

Mohamed Salah a été laissé au repos pour l'amical entre l'Egypte et le Botswana, le 14 octobre prochain au Caire. Découvrez la liste complète des Pharaons convoqués par Hossam El Badry, le nouveau sélectionneur.

🔴 23 لاعبا في صفوف المنتخب استعدادا لبتسوانا🇪🇬

محمد الشناوي ومحمد عواد ومحمد بسام ورجب بكار واحمد فتحي ومحمود علاء وباهر المحمدي وأيمن اشرف وعبدالله جمعه ومحمد حمدي وطارق حامد وعمرو السولية وحمدي فتحي وعبدالله السعيد ومحمد مجدي افشه وحسين الشحات وعمر جابر وحسام حسن وعمر السعيد pic.twitter.com/cJ1Zk2OClJ — EFA.eg (@EFA) October 5, 2019

. Le nouveau sélectionneur de l'Egypte a communiqué sa première liste, en vue de l'amical du 14 octobre face au Botswana. Pour cette rencontre programmée au Caire, l'ancien entraîneur d'Al-Ahly avait initialement appelé 24 joueurs, avant de. Des doutes demeurent quant à la situation du milieu de terrain d'Al-Ahly, Amr El Soleya, blessé à la cheville lors de la victoire (5-1) de son équipe sur Assouan le week-end dernier en championnat. Avec seulement quatre joueurs évoluant à l'étranger, la sélection revêt une. Cinq nouveaux visages font leur apparition : le gardien Mohamed Bassam de Talaea El Gaish, le défenseur de Pyramids FC Ragab Bakkar, le milieu de terrain d’Ahly Hamdy Fathy et le duo de Zamalek Abdullah Gomaa et Omar El Said. En préparation pour la CAN de la catégorie organisée à partir du 8 novembre au Caire, les joueurs de moins de 23 ans n'ont pas été appelés, et poursuivront leur préparation avec l'équipe olympique.Mohamed El Shennawy (Al-Ahly), Mohamed Awwad (Zamalek), Mohamed Bassam (Talaea El Gaish).Ahmed Fathy (Al-Ahly), Ayman Ashraf (Al-Ahly), Ahmed Hegazy (West Bromwich Albion, Angleterre), Baher El Mohamady (Ismaily), Mahmoud Alaa (Zamalek), Abdullah Gomaa (Zamalek), Mohamed Hamdy (Pyramids), Ragab Bakkar (Pyramids).Mohamed El Neny (Besiktas - Turquie), Mahmoud Hassan "Trezeguet" (Aston Villa - Angleterre), Tarek Hamed (Zamalek), Amr El Soleya (Al-Ahly), Hamdy Fathy (Al-Ahly), Mohamed Magdy "Afsha" (Al-Ahly), Hussein El Shahat (Al-Ahly), Abdullah El Said (Pyramids), Omar Gaber (Pyramids).Hossam Hassan (Smouha), Omar El Said (Zamalek), Ahmed Hassan "Koka" (Sporting Braga, Portugal).