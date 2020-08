Egypte : Ben Youssef ne prolongera pas, Sassi rempile

Son contrat avec les Darawiches ayant expiré le 30 juin dernier, Ben Youssef, qui était revenu en Egypte samedi dernier étudie actuellement d'autres offres émanant du club égyptien Pyramids, et de clubs saoudiens et qataris.Depuis son arrivée dans la ville d'Al Ismailia au mois de janvier dernier selon un contrat de six mois, l'ancien avant-centre du CSS, EST, Metz en France et Al Ittifaq saoudien a réussi deux buts en quatre rencontres disputées. Avec Al Ittifaq, il avait disputé la saison précédente 21 matches pour 3 buts réalisés et 3 passes décisives.M.Mouhanned Bououn, l'agent de Ferjani Sassi a indiqué à la chaine de télévision égyptienne On Sports 2 que son protégé veut renouveler le contrat qui le lie au club égyptien Zamalek et qui se termine le 30 juin 2021.Le milieu international tunisien a débarqué au Zamalek depuis juillet 2018 en provenance d'Ennasr saoudien selon un accord portant sur trois ans."Des relations magnifiques lient Sassi au Bureau de M.Mortadha Mansour, et à l'enfant de celui-ci, M.Amir Mansour qui est président du secteur football, a-t-il insisté. Il y a un accord de principe pour la prolongation du contrat. Sassi n'a jamais demandé d'inclure une clause libératoire au prochain contrat. Il ne sait même pas que les pourparlers pour obtenir un nouveau contrat ont démarré, puisque toute sa concentration est prise par le rectangle vert et par le jeu. D'ailleurs, il ne déplore aucun retard de versement de son salaire. En vérité, il ne devrait pas y avoir de difficultés pour rejoindre un accord d'autant plus que Sassi se sent bien au Zamalek qu'il considère un géant du foot continental".M.Bouon a révélé que la signature du nouveau contrat devrait coincider avec la fin de l'édition en cours de la Ligue des champions pour laquelle les Chevaliers Blancs sont toujours qualifiés, et que ce contrat portera sur trois nouvelles saisons.A lire aussi >> Zamalek : Ferjani Sassi buteur insuffisant