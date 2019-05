Edouard Mendy sur son choix de porter le maillot du Sénégal : « c’est le choix du cœur »

La finale de la Coupe de Madagascar de football opposera le Fosa Juniors Boeny à la Cnaps Sport Itasy. Le champion de la Ligue de Boeny s’est imposé face à l’Uscafoot 4-1 à l’issue des prolongations. Le champion de la Ligue d’Itasy a disposé de l’Ajesaia à l’issue des séances de tir au but.

La finale de la Coupe de Madagascar de football opposera le Fosa Juniors Boeny à la Cnaps Sport Itasy. Le champion de la Ligue de Boeny s’est imposé face à l’Uscafoot 4-1 à l’issue des prolongations. Le champion de la Ligue d’Itasy a disposé de l’Ajesaia à l’issue des séances de tir au but. La première demie-finale de la Coupe de Madagascar a offert un match complètement fou au stade de Mahamasina, samedi dernier. Actuel leader de la Ligue des Champions nationale, le Fosa Juniors a ouvert le score dès la 13ème minute grâce à Dahery, qui a bénéficié d’un superbe service de Jean-Yves. Le jeu se ferme alors peu à peu, malgré quelques éclairs sporadiques. Les deux équipes rejoignent les vestiaires sur le score de 1-0. Le match augmente en intensité dès le début de la seconde période, et les deux équipes multiplient les occasions. La Cnaps Sport obtient finalement un penalty à la 80ème minute, lorsque Marco est fauché irrégulièrement dans la surface de réparation. Rindra transforme le penalty sans trembler, et permet à la Cnaps Sport de revenir à égalité à 10 minutes de la fin du match (1-1). Le score en restera là, et les deux équipes se dirigent logiquement vers les prolongations. Et le match s’emballe dès la 97ème minute, avec un superbe but de Hery (2-1), entré en jeu à la fin du temps règlementaire. Le Fosa Juniors poursuit le pressing, et trouve à nouveau la faille à la 112ème minute par l’intermédiaire de Besna (3-1). Hery conclut la démonstration offensive de l’équipe de Boeny en s’offrant un doublé à la 114ème minute (4-1). Fosa Juniors Boeny retrouve ainsi la finale d’une compétition qu’il a déjà remporté par le passé, en 2017, face au Cosfa. Une finale remportée à l’époque 2-1. L’autre finaliste de cette Coupe de Madagascar sera la Cnaps Sport, trois fois vainqueur de l’épreuve en 2011, 2015 et 2016. La Cnaps Sport s’est imposée à Mahajanga face à l’Ajesaia, à l’issue d’un match extrêmement fermé. A la fin du temps règlementaire, les deux équipes se sont séparées sur un score nul et vierge. Même scénario au terme des prolongations. La Cnaps Sport s’offre finalement une place en finale en remportant la séance des tirs au but (4-3). La finale de la Coupe de Madagascar se jouera soit le 1er, soit le 2 juin prochain.