Edouard Mendy (Reims) part à Rennes

Rennes n’a pas réussi à refaire le coup. Vainqueurs du PSG lors de la dernière finale de Coupe de France, où ils avaient crucifié les Parisiens aux tirs au but (2-2, 6-5 TAB), les Bretons se sont inclinés samedi lors du Trophée des Champions à Shenzhen (2-1) . Une issue logique, même s’ils menaient à la mi-temps et ont encore réussi à faire douter le champion de France en titre. « On n'était pas venus en victimes, a assuré Julien Stéphan en conférence de presse après la défaite. On voulait donner une bonne image, d'abord avec une grosse entame de match, ce qu'on a réussi à faire. On n'a pas été loin.» A l’image de ce but bien construit, d’une récupération haute au centre victorieux de Benjamin Bourigeaud pour Adrien Hunou, en passant par le changement de jeu de Clément Grenier.Les Rennais ont aussi réussi à tenir pendant une heure face à la puissance de frappe offensive du PSG , grâce à une organisation bien sentie en 3-5-2. « Ce qu'on a proposé sur le plan défensif, c'était structuré, intéressant, et j'ai trouvé les joueurs intelligents dans leur gestion de la profondeur », s’est félicité Stéphan. L’entraîneur breton ne pouvait néanmoins s’empêcher de ressentir une pointe de frustration, notamment de par les occasions obtenues par son équipe pour revenir au score dans les 10 dernières minutes. « On ne peut pas être satisfaits de ne pas avoir gagné le trophée. On a montré de la qualité. Il y a de la fierté dans ce qu'on a pu produire, dans notre attitude, dans nos ressources en fin de match. Peut-être qu'avec un peu plus de maturité dans les dernières minutes, on aurait pu égaliser. [...]» Mais Rennes a décidément le don pour trouver la solution pour réduire l’écart sur un match avec Paris.