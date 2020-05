Edilson : « J'étais meilleur que Neymar, je suis meilleur que Messi et plus habile que Ronaldo »

Mais qui est le meilleur joueur africain de tous les temps ? El Hadj Diouf s’est récemment autoproclamé « joueur africain le plus talentueux de l’histoire devant Samuel Eto’o et Didier Drogba ». « Ce que je te dis, je le pense. Le plus talentueux de nous tous, c’est El-Hadji Diouf. Le joueur africain le plus talentueux est là. Allez leur poser la question, ils vont vous dire. Patrick Mboma, je te dis tout le monde peut gagner la coupe d’Afrique. Mais être double ballon d’or et le plus jeune… N’oublie pas que Samuel Eto’o ou Didier Drogba avant qu’il ne l’embrasse ont trouvé ma bouche sur le ballon d’or. J’ai gagné deux fois avant eux. » a déclaré le Sénégalais De son côté Eto'o estime qu’il est le meilleur et qu’aucun joueur africain (Diouf et Drogba) n’a atteint ses altitudes. « Même si mon frère Diouf la dernière fois, avec un verre de trop, s’est un peu perdu, il n’y a pas débat aucun d’eux (Diouf et Drogba) ne peut venir dire qu’il a été à mon niveau ou meilleur. Et ce n’est pas le fait que je le dise, c’est un fait, c’est quelque chose qui est là. (… ) Je voulais être numéro un et je l’ai été tout au long de ma carrière. » a lâché le Camerounais Alors selon vous qui est le numéro un ? Drogba ? Eto'o ? Diouf ? A vous de trancher entre ces trois légendes du foot africain .