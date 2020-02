Eden Hazard (Real Madrid) touché à la cheville

Victorieux du champion en titre, Génération Foot, ce samedi lors de la 11ème journée de Ligue 1, Teungueth FC a réussi une première échappée en tête du classement. Déjà forts de 6 points d’avance sur leurs suivants immédiats avant ce tour, les Rufisquois ont en effet, de nouveau creusé l’écart grâce à cette victoire (2 – 1) qu’ils ont désormais porté à 8 longueurs. Car, dans le même temps, le Dakar Sacré-Cœur n’a pu faire que match nul face à l’AS Pikine alors que l’AS Douanes s’est de son côté inclinée face au Jaraaf qui se reproche ainsi de sa victime du jour.Diambars, lui, n’arrive toujours pas à s’imposer au stade Fodé Wade de Saly. Ce samedi, les « Académiciens » ont fait match nul à domicile face à NGB Niary Tally. Ce dimanche, Stade de Mbour (12ème, 10 pts) et CNEPS Excellence (13ème, 9 points) se feront directement face pour s’éloigner du bas du tableau. Les Stadistes comptent bien profiter de la loi du terrain pour vaincre leurs vis-à-vis qui ont encore du mal à s’adapter à la L1. Le Casa Sports (8ème, 12 pts), adepte du yo-yo, rend visite à une US Gorée qui ne perd plus depuis 4 matches (11ème, 11 pts) et veut poursuivre sa remontée en apnée. Le Ndiambour (7ème, 12 pts), lui compte profiter de la visite de Mbour PC (10ème 11 pts) pour se rapprocher du haut du tableau.Teungueth FC – Génération Foot 2 – 1 ; Dakar Sacré-Cœur – AS Pikine 1 – 1 ; Diambars – NGB Niary Tally 1 – 1 ; AS Douanes – Jaraaf 0 – 1: Ndiambour – Mbour PC ;US Gorée – Casa Sports ;Stade de Mbour – CNEPS Excellence