Eden Hazard (Real Madrid) opéré avec succès

Le nouveau candidat officiel pour les élections à la fédération ivoirienne de football (FIF) est connu. Il s’agit de Sory Diabaté , président de la Ligue Professionnel de Football (LFP) . Il l’a annoncé le dimanche 1 mars dernier , au cours d'une rencontre organisé avec plusieurs présidents de clubs de Côte d'Ivoire station balnéaire ivoirienne (Grand-Bassam). On peut donc l’affirmer, le Comité Exécutif sortant de la FIF aura donc un candidat. Après cette annonce, Sory Diabaté entend aller, dans les jours à venir, à la rencontre des présidents de clubs pour leur présenter et leur expliquer son programme d’action. Rappelons qu’après avoir collaboré avec Jacques Anouma, Sory Diabaté a rejoint Sidy Diallo en 2011 avec qui il a occupé le poste de premier-vice président et président de la Ligue Professionnelle de Football. Sory Diabaté est ainsi la troisième personnalité du milieu à afficher ses intentions de candidature, après Didier Drogba et Eugène Diomandé. Et en attendant celles d’Idriss Diallo et de Malick Tohé, pressenties.