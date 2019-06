Eden Hazard : Accord Chelsea - Real Madrid (officiel)

C'est désormais officiel, le Real Madrid a trouvé un accord pour le transfert de l'attaquant international belge Eden Hazard (Chelsea). Sous réserve de la traditionnelle visite médicale, l'ancien Lillois va s'engager jusqu'en juin 2024 avec les Merengue de Zinédine Zidane. Montant du deal : 120 M€ pour un bail de cinq ans.

Un salaire annuel de 20 M€ (hors bonus) pour Hazard avec le Real



We have reached an agreement for the transfer of Eden Hazard to Real Madrid.

We would like to wish Eden well as we say a fond goodbye.#ThankYouEden



— Chelsea FC (@ChelseaFC) 7 juin 2019

. Après avoir bouclé les arrivées de Luka Jovic (Francfort) et Eder Militao (Porto), les Merengue enchaînent un très gros coup. Le club du président Florentino Pérez est parvenu à un accord pour le transfert de l’attaquant international belge Eden Hazard (28 ans, Chelsea) , auteur de seize buts et quinze assists cette saison en Premier League. Après plusieurs semaines de négociations, la formation entraînée par Zinédine Zidane a annoncé la venue de l’ancien joueur de Lille. Sous réserve de la traditionnelle visite médicale, le natif de La Louvière va s’engager jusqu’en juin 2024 avec le troisième de Liga, sa présentation à la presse étant programmée pour le 13 juin.En attendant d’en savoir davantage sur les dossiers de Ferland Mendy (Lyon) et Paul Pogba (Manchester), notamment, les Madrilènes ont sorti l’artillerie lourde pour racheter la dernière année de contrat d’Eden Hazard.et un salaire annuel estimé aux alentours de 20 M€ (hors bonus). Avec les Blues, qui avaient versé trente-cinq millions d’euros pour le recruter lors de l’été 2012, le Diable Rouge aura rempli son armoire à trophées avec deux sacres en Premier League, une victoire en Coupe d'Angleterre et deux succès en Ligue Europa, mais son avenir va désormais se dessiner aux côtés des coéquipiers de Sergio Ramos.