Ecosse : Bayo Vakoun (Celtic) vers un départ

Super D3

La Ligue de Football Amateur (LFA) a travers sa Division 3 reprend le service ce samedi 04 Janvier 2020, 38 clubs seront de la partie , il faut noter que le premier de chaque poule participera à laprévu en juin.1- Ivoire Academie 2- Alliance de l'Indenie 3- US Niable 4- Edus Aboisso 5- Espoir Koumassi 6- ISCA 7- Zoman FC 8- Abidjan City 9- Sabe Sport Bouna 10- FC Osa1- Athletic 2- CO Monajoce 3- Sacraboutou Sport de Bondoukou 4- Shadrac FC 5- Racing Club Koumassi 6- ES Agboville 7- Lanfiara Sport d'Attecoube 8- Yopougon FC 9- Seraphin FC 10-Deux plateaux FC1- G27(angelic) 2- AS Divo 3- ASC Bouake 4- JAC Zuenoula 5- Nzi Dimbokro 6- OC Taabo 7- Marahoue FC de Bouafle 8- EBC Arrah 9- IFER1- AGIR 2- ASCO 3- Espérance Sportive d'Issia 4- FC Solidarité d'Odienne 5- Gbalet Sport Buyo 6- Guerry FC de Gagnoa 7- Sugar FC de Borotou 8- Koro FC de Borotou koro 9- RC Daloa