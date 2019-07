EA Ligue 1 Games : L'OM retrouve le sourire, Sainté fait le spectacle

Ce vendredi, le Sénégal affronte l’Algérie pour la finale de la coupe d’Afrique des nations 2019, en Egypte, à 19h GMT. Battus par les Algériens en match de poule (0-1), les lions de la Téranga auront fort à faire face à cette équipe des Fennecs. Sadio Mané et ses coéquipiers vont aussi devoir venir au bout de l’équipe algérienne sans l’un de ses meilleurs joueurs à savoir, Kalidou Koulibaly. Le défenseur sénégalais est suspendu pour ce match.

Depuis le début de la compétition continentale, Kalidou Koulibaly est considéré comme le meilleur joueur sénégalais. Tête de proue de la défense sénégalaise, le colosse sénégalais n’a encaissé avec le Sénégal, en 6 matchs, qu’un seul but et c’était face à l’Algérie. Pour la finale de la coupe d’Afrique des nations, Aliou Cissé devra composer sans son meilleur joueur. « C’est un grand garçon, un des meilleurs défenseurs de ce monde. Je lui avais dit de venir porter le maillot du Sénégal et on ira jouer une Coupe du monde et une finale de Can. Je suis triste qu’il ne soit pas avec nous. C’est un grand patriote bien qu’il ne soit pas né au Sénégal. Il met d’abord le Sénégal avant tout. Mais, là, son absence perturbe notre système défensif. Nous jouerons pour lui-même si on a des garçons qui pourront le remplacer », a même déclaré le sélectionneur sénégalais sur l’absence de son joueur.

Même si ça parait impossible face à une très bonne Algérienne, le Sénégal pourrait compter son Salif Sané. Ce dernier remplacera probablement Kalidou Koulibaly dans le onze de départ du Sénégal. Le défenseur de Shalke 04 a débuté la can en tant que titulaire, au côté du napolitain, mais il s’était blessé lors du premier match face à la Tanzanie. Il sera associé à Cheikhou Kouyaté. Même si les deux joueurs n’ont jamais joué ensemble dans l’axe, il n’en demeure pas moins, avec l’expérience, ils pourront tenir la défense des lions de la Téranga.