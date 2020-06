Dynamo Moscou : Clinton Njie auteur d'une bourde monumentale

Le Barça concocte un nouveau contrat à Messi

Mario Balotelli et Brescia, c'est fini !

🇮🇹 #SerieA 🚨 L'aventure de Mario Balotelli à Brescia aurait pris fin ! 💥 L'Italien aurait trouvé un accord avec son club pour mettre prématurément un terme à son contrat !https://t.co/78AEaOXnGi — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 6, 2020

Pedro (Chelsea) se rapproche de la Roma

Pedro looks like he is on his way to Rome...🇮🇹 — Goal News (@GoalNews) June 6, 2020

Le Real a fait une offre de 80M€ pour Kai Havertz !

👀 Se empieza a animar el mercado de fichajes... 💥 Rechazan 80 millones de euros del Real Madrid por Kai Havertz, según ‘Bild’ 🧐 El mediapunta del Bayer Leverkusen ha despertado el interés de varios grandeshttps://t.co/2rlR2VrAlg pic.twitter.com/GXIQY41juE — Mundo Deportivo (🏠 #yomequedoencasa) (@mundodeportivo) June 5, 2020

De Ligt bien parti pour rester à la Juventus

Après avoir longtemps joué la montre, les dirigeants du FC Barcelone seraient désormais passés à l’offensive pour faire signer un nouveau bail à leur superstar argentine, Lionel Messi. C’est ce que rapporte ce samedi le très informé quotidien catalan Sport , évoquant des négociations qui seraient déjà en cours entre les deux parties. Le numéro 10 blaugrana est, pour rappel, lié au Barça jusqu’en 2021. Il avait la possibilité jusqu’à début juin de partir gratuitement vers un autre club, mais il est resté fidèle à son club de toujours. >> Barcelone : Messi ne profitera pas de son bon de sortie Messi soufflera ses 33 bougies le 24 juin prochain. S’il paraphe un nouveau bail de longue durée avec les "Blaugrana", il y a fort à parier que ce sera son dernier du côté du Camp Nou. Reste à savoir jusqu’où sa direction est prête à monter pour le dissuader d’aller voir ailleurs.On ne reverra plus Mario Balotelli sous la tunique de Brescia. En conflit avec sa direction depuis plusieurs semaines, et en particulier avec le président Massimo Cellino, l’ancien marseillais a obtenu un bon de sortie. A en croire ce que révèle la Reppublica ce samedi, un accord a été trouvé pour une rupture à l’amiable de l’engagement entre les deux parties et il ne manquerait plus que le communiqué du club pour officialiser ce divorce. La rencontre face à Sassuolo du 9 mars dernier aura donc été la dernière que « Super Mario » a joué sous les couleurs des Biancazzurri.Sauf revirement de situation, Pedro ne continuera pas son parcours avec Chelsea. Après cinq années passées au club, il arrive au terme de son bail et il n’y a aucune indication concernant une éventuelle prolongation de contrat à venir. Au contraire, tout plaide en faveur d’un départ pour le champion du monde 2010. Le chevronné milieu offensif (32 ans) ne devrait cependant pas attendre longtemps avant de se trouver un nouveau point de chute. Son chemin semble le mener à Rome. Selon Goal UK, Pedro est en discussions avec les responsables giallorossi depuis deux mois déjà. Et ces pourparlers se seraient accélérés ces 48 dernières heures. Un accord définitif serait donc imminent en vue du prochain mercato d'été.Kai Havertz est l’un des jeunes les plus en vue actuellement en Europe et le Real Madrid a été le premier à dégainer dans l’espoir de le faire signer. Le quotidien allemand Bild indique que les responsables merengue ont formulé une proposition de l’ordre de 80M€ pour l’international allemand. Un sacré montant, mais qui n’a pas fait vaciller les responsables du Bayer Leverkusen. Ces derniers exigent au moins 100M€ pour libérer leur jeune star lors du prochain mercato. Et au vu de la meute qu’il y a aux trousses du gaucher, le seuil fixé est tout sauf scandaleux.Transféré de l’Ajax contre un montant de 85M€ lors du dernier mercato d'été, Matthijs De Ligt n’a pas vraiment séduit à l’occasion de sa première saison en Italie. Le défenseur central a rencontré des difficultés d’adaptation et n’est pas parvenu à faire oublier Giorgio Chiellini lorsque celui-ci était absent. Pour autant, l’international hollandais ne se laisse pas envahir par le doute. Et, il n’a surtout nullement l’envie de baisser les bras et opter pour la solution de facilité en rejoignant un autre club. « Quand je suis arrivé à la Juve, j'ai immédiatement réalisé la dimension internationale du club, a-t-il confié dans un entretien accordé à Tuttosport. Beaucoup de choses ont été inventées à mon sujet, mais la vérité est que je suis vraiment heureux à Turin et de pouvoir m'entraîner tous les jours avec des joueurs extraordinaires. J'ai le sentiment de m'améliorer de jour en jour. Alors oui, je suis très content ici ».