Dylan Saint-Louis (Paric FC) prend la direction de la Belgique

Personnellement, je vais très bien. Après la préparation que nous avons eue à Madrid en Espagne et à Doha au Qatar, franchement, on se sent prêt à aller défier nos adversaires. Il y a du bon rythme et cette cohésion qui s’est améliorée. Je crois que sommes prêts à défendre notre titre.Je pense que ce sera un match très difficile, mais nous ne pensons pas à la revanche qui devrait animer nos adversaires. Ils ont certainement à cœur de nous faire payer pour les avoir éliminés en phase de poules de la dernière CAN, mais pour nous, il est question de rester concentrés jusqu’au bout. Nous devons à tout prix prendre ces premiers 3 points pour bien entamer la compétition.Quand on joue pour le Cameroun, on a toujours une grosse pression ; parce qu’on sait que tout notre peuple compte sur nous. Il ne faut pas décevoir nos frères. Nous avons intégré cette philosophie et nous savons que nous devons nous battre jusqu’à la dernière énergie pour faire plaisir à notre peuple. Parlant des années maintenant, je pense qu’il n’y a pas trop de différence entre 2017 et 2019. Chaque fois qu’on va en compétition, on sait qu’on y va pour défendre les couleurs de notre pays. Il y a certes une pression, mais elle est positive, elle nous permet simplement de nous dire que nous devons nous surpasser sur le terrain et de rester concentrés ; parce qu’il n’y a rein de plus grand que de jouer pour sa patrie.Dans le football, il faut faire ses preuves chaque jour. Tous les jours, il faut prouver. Chaque jour il faut gagner la confiance de l’entraîneur. C’est ça ma philosophie. Et je ne le fais pas seulement pour gagner la confiance de l’entraineur, mais aussi pour progresser.Pour nous les joueurs, notre objectif c’est d’abord de faire une bonne compétition. Or faire une bonne compétition signifie gagner nos matchs. Et si nous gagnons nos matchs, alors nous pourrons aller très loin et même conserver notre titre de champion. Vous savez, nous avons un assez bon groupe avec des entraineurs qui sont vraiment proches de chacun de nous. Aujourd’hui dans le staff technique, il y a plein d’anciens footballeurs de renom parmi lesquels un attaquant, des milieux, des défenseurs et un gardien de but. Pour nous c’est un avantage parce que les avoir nous permet d’améliorer notre jeu. Boumsong nous aide beaucoup, nous les défenseurs.