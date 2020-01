Dybala reconnait avoir été proche de quitter la Juventus

L’ancien international français Bacary Sagna est en pourparlers actuellement avec le FC Nantes. Un retour en Ligue 1 est envisageable.

Sagna se plaisait à Montréal

A trente-six ans, Bacary Sagna n’a pas encore l’intention de raccrocher les crampons. Après la fin de son contrat avec la franchise de l’Impact de Montréal,Et parmi les options qui s’offrent à lui, il y a le FC Nantes. Vendredi soir, sur RMC Sport, le chevronné latéral droit a reconnu l’existence des contacts avec les Canaris. « Tant que je me sens bien et en pleine forme je ne me mets pas de limites, a indiqué l'ancien d'Arsenal. Il y a des clubs intéressés en MLS, en Turquie et un club français. Nantes ? Voilà c'est ça. Il y a eu un contact et je laisse faire mon agent. A eux de voir ce qu'il se passe de leur côté. J'ai envie de jouer, à Nantes ou ailleurs je veux. »Sagna serait assurément d’un grand apport au FCN. De par son expérience, mais aussi parce que le club de Loire-Atlantique est privé de son latéral droit Fabio jusqu’à la fin de la saison. Christian Gourcuff, le coach de l’équipe, ne dispose que de Dennis Appiah à ce poste.L’ancien auxerrois a, par ailleurs, laissé entendre qu’il aurait pu poursuivre son parcours à Montréal si son nouvel entraineur, Thierry Henry, avait insisté pour le conserver : « En MLS il y a des contraintes liées au salary cap, a-t-il rappelé. Je n'ai pas vraiment eu de contact avec Titi à part le jour où il a signé à Montréal et où on a bu un café. J'étais bien au club, j'ai joué 31 matchs la saison passée et j'ai été élu défenseur de l'année. »