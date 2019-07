Duel OL-LOSC pour André

Déjà courtisé par Lille, Benjamin André serait également sur les tablettes de Lyon d'après les informations de L'Equipe. Et comme les offres jusque-là formulées par les Dogues n'auraient pas convaincu la direction rennaise, la porte reste ouverte pour l'OL.

Rennes a repoussé les premières offres de Lille pour André

S'il a démarré de manière assez timide, maintenant, ça y est : le Mercato de l'Olympique Lyonnais est bel et bien lancé. En l'espace de quelques jours, Jean Lucas, Thiago Mendes et Youssouf Koné ont posé leurs valises entre Rhône et Saône. Et d'autres recrues pourraient suivre. D'après les informations de L'Equipe, l'OL serait en effet sur la piste de Benjamin André. L'actuel capitaine du Stade Rennais viendrait ainsi renforcer un entrejeu rhodanien au sein duquel Lucas Tousart, dont le profil ne plaît pas vraiment à Juninho, n'aurait plus autant de place qu'auparavant.Mais il convient de rappeler que les Gones ne sont pas seuls sur ce coup.En effet, Lille suit également avec intérêt l'ancien Ajaccien, comme l'a récemment confirmé Gérard Lopez . « C’est un joueur qu’on apprécie beaucoup, Christophe également, a affirmé le président du LOSC dans une interview accordée à RMC Sport.On sait que le joueur veut venir et on aimerait l’avoir. Mais il faut trouver un accord avec son club. On est en train de regarder. Notre projet fixe des limites de dépenses. Si ce transfert peut permettre de rester dans ces limites, on le fera. » L'Equipe rapporte d'ailleurs que les deux premières offres formulées par les Nordistes (de quatre et cinq millions d'euros) auraient été rejetées par le SRFC. Un temps réticent à l'idée de voir André quitter le navire brétillien, Olivier Létang pourrait néanmoins s'y résoudre. A condition de recevoir un chèque d'un montant satisfaisant. Et peu importe qu'il provienne de Lille ou de Lyon.