Duel entre Maroc et Tunisie pour la finale !

Pour Sadio Mané, la CAN n'est pas assez considérée

Un champion dans sa zone de confort

« Je suis même prêt à échanger une Ligue des Champions contre une CAN. Le retour à Dakar serait extraordinaire. Ce serait mon rêve le plus fou » : ces mots de Sadio Mané, prononcés dans une interview accordée à nos confrères de France Football avant le tournoi, prennent en ce jour de finale une résonance particulière. L'attaquant n'aura pas forcément à choisir : après avoir décroché le Graal européen avec Liverpool, le fer de lance des Lions de la Teranga est en position d'ajouter le titre suprême africain dans son escarcelle. Il faudra pour cela battre l'Algérie, ce soir au stade International du Caire, devant un public qui sera majoritairement acquis à la cause des Fennecs. « C'est à nous de réussir quelque chose de grandiose. Bien sûr que l'on fait partie des favoris, on ne va pas se le cacher. Mais ce statut ne suffit pas pour aller au bout, avait encore dit Sadio Mané dans cette interview. Gagner pour son pays, qui n'a encore jamais remporté une CAN, ça doit être magnifique. » Si tel était le cas, l'ancien du FC Metz se poserait aussi comme un prétendant des plus sérieux au Ballon d'Or.Egalement co-meilleur buteur du championnat anglais, avec son coéquipier Mohamed Salah et Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal, tous 22 buts au compteur), Sadio Mané n'y pense pas encore ouvertement, mais ne se prive pas de regretter le manque d'égard dont jouit à ses yeux la CAN. « Je pense que ce n’est pas normal que la CAN ne soit pas considérée au même titre que la Copa America ou encore l’Euro. C’est vraiment dommage. Avec tout mon respect, il faut que cela cesse, vraiment », a lâché le joueur de 27 ans au micro de la BBC. En cas de victoire ce vendredi, Sadio Mané aurait pourtant réussi une année pleine sur le plan collectif et individuel, tant au niveau national qu'international, et remplirait tous les critères requis pour prétendre à la plus prestigieuse des récompenses. Les réseaux sociaux sénégalais se sont emparés du sujet et font campagne pour leur chouchou depuis la qualification des Lions de la Teranga pour la finale de cette CAN 2019. Gagner le Ballon d'Or mettrait fin à près d'un quart de siècle d'absence au tableau d'honneur. Depuis George Weah, vainqueur en 1995, aucun Africain ne l'a emporté ; pire, aucun n'est monté sur le podium (Didier Drogba a fini 4eme en 2007, Samuel Eto'o 5eme en 2009 et Mohamed Salah 6eme en 2018).Ambition individuelle et objectifs collectifs sont indissociablement liés pour Sadio Mané. Alors qu'un débat est né autour de la question de savoir si le joueur préfèrerait le Ballon d'Or à la CAN, il paraît évident que l'un ne saurait aller sans l'autre. Que sans trophée continental, les chances de soulever en fin d'année la distinction remise par France Football se réduiraient sensiblement. Certes, sans ses deux penaltys ratés, Sadio Mané serait aujourd'hui à égalité avec Odion Ighalo à la première place du classement des buteurs de la CAN. Mais cette petite ombre au tableau ne doit pas faire oublier l'apport décisif de la star au parcours de son équipe (2 buts contre le Kenya au 1er tour, 1 contre l'Ouganda en 8emes, 1 passe décisive contre le Bénin en quarts). Alors que la Coupe du Monde 2018 avait vu Aliou Cissé hésiter quant à son positionnement, le joueur de Liverpool se trouve cette fois sécurisé dans le couloir gauche offensif, avec une grande liberté de mouvement. Déchargé en partie de la conduite du jeu par la titularisation d'Henri Saivet, débarrassé de l'angoisse du prochain penalty, bénéficiant d'un appui de choix en Mbaye Niang (peut-être au détriment de l'efficacité qu'offrirait un Moussa Konaté, mais cela souligne la volonté d'Aliou Cissé de placer son maître à jouer dans sa zone de confort), Sadio Mané se disperse moins mais brille davantage. La clé de tous les succès ?