Du renfort pour Metz (officiel)

PARTIE 1

BUNDESLIGA: BORUSSIA DORTMUND

1.UN MERCATO DE QUALITE:

2.MARCO REUS EST REVENU AU TOP :

3. PARCE QUE LE COLLECTIF DU BAYERN EST EN PERDITION :

Habitué à réaliser des mercatos de qualité, le Borussia Dortmund a de nouveau frappé fort cet été en se renforçant intelligemment à moindre coût. Après le départ de Pulisic, direction la capitale anglaise pour Chelsea a 64 millions d’euros. Mais, l'argent de son transfert a servi, en grande partie, à financer le renforcement impressionnant de l'effectif jaune et noir. Nico Schulz, Thorgan Hazard et le milieu offensif du Bayer Leverkusen Julian Brandt, tous trois enrôlés rapidement dans ce mercato estival, et dont les profils sont variés. En outre, le grand retour de l’ancien capitaine Mats Hummels. Un recrutement malin, des arrivées qui correspondent à leur besoin, un joueur de la qualité de Julian Brandt a 25 millions d’euros, vu a l’état actuel du marché, c’est un très bon coup. Aussi, l’Arrivé de Nico Schulz, un latéral gauche, au profil plutôt offensif, pour remplacer un Shmelzer un peu vieillissant et un Guerreiro peut-être sur le point de départ. Idem pour Thorgan Hazard, qui remplace numériquement Pulisic. Viens apporter qualité et diversité à une attaque jaune et noire qui pesait beaucoup sur Marco Reus la saison passée. Et, le retour de Mats Hummels,30 ans, pour presque 40 millions d’euros, pour ajouter à sa défense un joueur de classe mondiale, et, un leader qui porte en lui l'ADN du club et qui va assumer un rôle au sein d'un effectif jeune.Après nombreuses blessures les dernières saisons, Marco Reus a repris du poil de la bête la saison passée, le capitaine du Borussia Dortmund s'est affirmé, dans les statistiques et au-delà, comme le leader incontournable de son club. En sa présence, les Jaune et Noir sont irrésistibles.Le départ de Pep Guardiola, partit conduire la destinée de Manchester City, a constitué un coup d’arrêt dans le bon fonctionnement de l’organisme bavarois. L’arrivée de Carlo Ancelotti n’été pas un succès. Même le coach actuel Nico Buvac, n’a pas séduit lors de sa première saison. Seul l'intérim de Jupp Heynckes, alors sorti de sa retraite à l'automne 2017, avait ramené un peu d'entrain à une escouade en décomposition. Mais cette petite parenthèse enchantée n'a pas connu de suite heureuse. Et pour cause, le Bayern se repose bien souvent sur ses individualités : Lewandowki et Kimmich en premier lieu. Et les derniers résultats du club en sont une preuve. A l’échelle européen, et tout d'abord. Depuis 2016, le Bayern n'a goûté qu'une seule fois à une demi-finale de Ligue des champions, avec Heynckes donc. Pire encore, la saison passée, les Bavarois ont été éliminés dès les huitièmes de finale par les Reds de Liverpool, futur vainqueur de la compétition 1-3 à l’Allianz Arena. Et même en Bundesliga, la bande à Kovac a sué sang et eau pour conserver son titre de champion, profitant très largement de la baisse de forme du Borussia Dormund dans la dernière ligne droite En tous, car les Borussen, apprenant sans aucun doute de leurs erreurs des saisons passées, et vont tout faire pour accrocher la neuvième couronne de leur histoire