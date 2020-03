Du football sur Netflix dès mercredi !

La deuxième saison de « Sunderland'Til I Die » sera mise en ligne mercredi sur Netflix. Une série documentaire qui suit l’équipe de Sunderland, qui ne cesse de chuter dans les échelons du football anglais depuis 2017.

Une ode à la lose

Si le football vous manque, Netflix risque de combler votre manque le temps de quelques heures. La plateforme digitale va mettre en ligne ce mercredi, la deuxième saison de sa série « Sunderland'Til I Die ». Plus court que le premier, avec six épisodes au lieu de huit, ce deuxième volet de la série sera consacré à la saison 2018-2019 du SAFC et à la ville du Tyne. Sunderland avait été relégué en League One (3eme division) après son parcours chaotique en Championship en 2017-2018, comme l'avait décrit en profondeur la première saison.🎬 Voici le trailer de la saison 2 de Sunderland Til I Die !Si la première saison avait aussi bien marché auprès du public, cela s’explique par le fait que l’histoire se finit rarement bien avec Sunderland. Malgré des résultats catastrophiques, les suiveurs de la série se sont pris d’affection pour les joueurs et le public du club anglais. Tous les ingrédients constituant une bonne série sont présents : à savoir des gentils, des méchants, des rebondissements. Le décor ? Sunderland, ville ouvrière sinistrée du nord de l’Angleterre qui, à l’image de son équipe de foot, court après un passé glorieux. Le cocktail idéal pour tous les amateurs de football en période de confinement.