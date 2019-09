Du changement sur le banc du Milan AC ?

Suite au mauvais début de saison des Verts, Ghislain Printant semble de plus en plus sur un siège éjectable à Saint-Etienne. Pour le remplacer, trois noms se détachent dans le Forez.

Romeyer penche pour Puel

Un ticket Kombouaré-Roche ?

Sur le banc de Saint-Etienne, l’avenir de Ghislain Printant ne tient plus qu’à un fil. S’il est trop tôt pour dire que l’ancien entraîneur de Bastia ne sera plus sur le banc de l’ASSE pour le déplacement à Nîmes dimanche (17h00), on peut en revanche l’imaginer être remplacé dans les prochains jours (ou semaines). Mais qui prendra sa place sur le banc stéphanois ? Jeudi, l’un des deux présidents du club forézien, Bernard Caïazzo, n’a pas fait de mystère en déclarant publiquement, au micro de France Bleu,« Je vais essayer de le convaincre. J’ai bon espoir », a expliqué Caïazzo.Problème, Jean-Louis Gasset a refusé de rempiler en fin de saison dernière, exaspéré par le manque d’ambition des Verts, mais aussi en froid avec l’autre président, Roland Romeyer. Ce dernier est toujours là, et la cohabitation entre les deux hommes apparaît difficile, voire impossible. C’est pourquoi Romeyer, de son côté, travaillerait sur d’autres pistes. D’après Le 10 Sport,L’ancien entraîneur de Leicester avait déjà été cité au printemps dernier, avant que Printant ne soit intronisé. Jeudi, Romeyer s’est contenté de quelques mots auprès du Progrès : « Je n’avais pas envie de parler hier, je n’ai pas plus envie de le faire aujourd’hui. Je peux seulement vous dire qu’on va essayer de trouver des solutions. »Si la solution ne vient pas du camp Romeyer, elle viendra peut-être du camp Caïazzo. Ce dernier, s’il échoue à convaincre Jean-Louis Gasset de revenir au chevet de Saint-Etienne,Dès dimanche dernier, Mercato365 citait le nom de l’ancien coach de Guingamp et de Dijon comme un des favoris de la direction stéphanoise. L’Equipe nous apprend que le Kanak pourrait effectivement débarquer à l’ASSE, mais pas tout seul.« Il ne s’agit pour l’instant que d’hypothèses », précise le quotidien sportif. Le brouillard reste donc épais.