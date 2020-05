Côte d’Ivoire: Didier Drogba président ? Réponse en Août !

A lire aussi >> Didier Drogba veut présider la FIF: «Je vais rassembler le football ivoirien» Le calendrier se précise pour l’élection à la présidence de la Fédération Ivoirienne de Football (FIF). L’instance en a communiqué l’échéancier vendredi soir à l’issue d’une réunion de son comité exécutif: après l’assemblée générale ordinaire le, qui procèdera à l’élection de la commission électorale,Il convient de rappeler que trois candidats sont à ce jour déclarés : Sory Diabaté , actuel n°2 et continuateur du sortant Idriss Diallo et enfin le mythique Didier Drogba A lire aussi >> OFC Légendes: Didier Drogba: l’incroyable parcours d’un phénomène Âgé de 41 ans,a récemment annoncé sa ferme intention de briguer la présidence de la Fédération, et ce, dans le but de rassembler la grande famille du football ivoirien :», a déclaré le légendaire Eléphant dans l’émissionsuravant de mieux appuyer ses propos:, estime l’ancien de l’OM et de Chelsea. Si je me lance aujourd'hui, ce n'est pas pour prendre parti pour l’un ou pour l’autre, mais pour rassembler. Il faut oublier les querelles personnelles, penser au pays et faire avancer le football ivoirien.» conclut le meilleur buteur de l'histoire de la Côte d'Ivoire Rendez-vous le 22 août !