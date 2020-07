Drogba fait sa première déclaration en tant que candidat

Le but de Sadio Mané contre Aston Villa sur une passe décisive de Naby Keita:pic.twitter.com/OZx6nlFlOi — Liverpool FC🇫🇷🏆¹⁹ (@LFCFRA) July 5, 2020

Golo do @FCPorto ! Golo de Marega! Tecatito isola o avançado maliano, que no frente a frente com o guarda-redes do Belenenses não perdoa. pic.twitter.com/CXPtsfKhSu — SPORT TV (@SPORTTVPortugal) July 5, 2020

Buuuut de Papis Cissé qui inscrit son 20e but de la saison en Super Lig 🇸🇳🔥 Ankaragücü 0-1 Alanyaspor#senegal #kebetu #wiwsportpic.twitter.com/EFoRMm9Ptj — wiwsport.com 🇸🇳 (@wiwsport) July 4, 2020

ŞAMPİYONLUK YOLUNDAKİ BAŞAKŞEHİR DEMBA BA'NIN GOLÜYLE ÖNE GEÇTİ. pic.twitter.com/hgXQgSql1c — Tarihte Fenerbahçe (@TarihFBahce) July 4, 2020

Plusieurs ambassadeurs africains ont brillé de mille feux ce weekend et ont été décisifs avec leurs clubs.Humilié lors de la dernière journée contre Manchester City 4-0, Liverpool s'est racheté contre Aston Villa 2-0 dans le cadre de la 33e levée de la Premier League. Un succès qui s'est dessiné en seconde période. L'international sénégalais a été l'un des artisans de cette victoire en ouvrant le score sur une passe lumineuse de l'international guinéen Naby Keita. Grâce à cette réalisation, le Lion de la Teranga a porté son total à 16 buts en 30 matchs joués en championnat anglais. Le joueur des Reds peut toujours aller chercher James Vardy à la tête du classement des buteurs de la Premier League avec ses 21 buts.A l'occasion de la 30e journée de Liga NOS le FC Porto n'a fait qu'une bouchée de Belenenses (4-0) Moussa Merega a participé à ce festival offensif en inscrivant le deuxième but de son club à la 58e minute. L'international malien compte 9 buts et 6 passes décisives en 26e matchs joués en championnat portugais.Saïd Benrahma fait partie des révélations africaines cette saison. L'international Algérien impressionne en Championship. Devenu un élément clef de Brentford, l'international algérien a fait parler ses qualités de vitesse, de percussion et de finition. A l'occasion de la 41e journée, Brentford a dominé Wigan 3-0. Un succès acquis grâce au Fennec auteur d'un triplé. L'attaquant de 24 ans a inscrit 14 buts et 9 passes décisives en 38 matchs de Championship cette saison.Auteur d'un doublé lors du match nul opposant Alanyaspor à Goztepe (3-3) la semaine dernière, Papiss Demba Cissé s'est une nouvelle fois illustré. L'international sénégalais a contribué à la large victoire d'Alanyaspor contre Ankaragücü 4-1 à l'occasion de la 30e journée de Super Lig. Le Lion de la Teranga a ouvert le score pour son club à la 64e minute. Il s'agit de sa 20e réalisation de la saison en championnat turc. L'attaquant de 35 ans rejoint ainsi Alexander Sorloth en tête du classement des meilleurs buteurs.Âge de 35 ans, Demba Ba est toujours aussi prolifique... L'international sénégalais s'est distingué lors du match opposant Başakşehir à Antalyaspor. Başakşehir est venu à bout d'Antalyaspor 2-0 à l'occasion de la 30e journée de Super Lig. Le Lion de la Teranga a ouvert le score pour son club à la 71e minute. Il s'agit de son 11e but cette saison.A lire aussi >> Le Real Madrid dispose de Bilbao et se rapproche du titre !