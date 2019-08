Dossier Neymar : les dessous de la réunion PSG - Barça !

L'attaquant de Séville Wissam Ben Yedder a officiellement rejoint l’AS Monaco ce mercredi pour les cinq prochaines saisons.

Ben Yedder en attendant Matuidi ?



🎙️ T'étais supporter de quel club quand t'étais petit ? 👐😍 pic.twitter.com/zOji7dyLhU

— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) August 14, 2019

Il n’y avait pas que Marseille qui était à la recherche de son « grantatakan » cet été en Ligue 1. Préparant l’après-Falcao, l’AS Monaco s’est aussi lancé sur le difficile marché des buteurs et a enfin trouvé sa perle rare. Si André Silva aurait pu être l’heureux élu, une divergence financière a fait capoter les discussions entre le club de la Principauté et l’attaquant portugais. C’est finalement sur Wissam Ben Yedder que les Rouge et Blanc se sont rabattus et ils viennent d’en officialiser l’arrivée ce mercredi. « Nous sommes très heureux d’annoncer aujourd’hui l’arrivée de Wissam Ben Yedder., a déclaré Oleg Petrov dans le communiqué officiel. C’est par ailleurs un joueur avec une mentalité exemplaire. » Après trois ans en Liga du côté du FC Séville, l’international français (3 sélections) fait son retour par la grande porte dans le championnat de France avec ce contrat pour les cinq prochaines saisons.Si Monaco n’a pas communiqué sur le prix d’achat, c’est bien une clause de 40 millions d’euros qui est avancée depuis le début des négociations.Quatrième meilleur buteur de l’histoire du FC Séville (70 buts), l’ancien joueur de futsal rejoint un club qui s’est sauvé in-extremis en Ligue 1 la saison dernière et qui reste sur une large défaite contre Lyon le week-end dernier (3-0). Malgré le chantier,malgré l’absence de coupes européennes. « J’ai choisi Monaco car je crois dans ce projet et je suis déterminé à faire tout mon possible pour aller au bout de nos ambitions communes. Je viens avec l’intention de prouver, comme toujours, mes qualités et avec l’envie de franchir un nouveau palier. » L’arrivée du natif de Sarcelles ne clôt pas pour autant le Mercato monégasque puisque Blaise Matuidi ou encore Daniele Rugani sont dans le viseur.