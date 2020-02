Dortmund-PSG : Wenger a confiance en Neymar

Le défenseur Néerlandais a indiqué que le Pharaon doit encore travailler s'il veut atteindre le niveau des deux cadors du football Mondial, dans une interview accordée à Arabicpost.net. Il a ajouté que son club n'est pas encore sûr de remporter le trophée tant qu'il reste encore des matches et que mathématiquement ce n'est pas encore le cas, rappelant que tout reste possible dans le football. Le deuxième meilleur joueur FIFA et le deuxième au classement du Ballon d'Or a ajouté qu'égaler le record d'invincibilité établit par Arsenal en 2004/2005 n'est pas un objectif pour lui et ses coéquipiers et que la défaite peut survenir à tout moment. Interrogé sur un éventuel départ cet été, Van Dijk a indiqué qu'il ne pense pas à changer de club et qu'il se sent bien avec les Reds. Le joueur préfère ne pas penser à l'avenir et continuer à briller avec les Reds et prendre du plaisir. A lire aussi >> Liverpool : nouvelle distinction pour Mohamed Salah