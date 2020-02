En attendant le choc de la soirée entre le Borussia Dortmund et le PSG, OFC a pensé à faire un tour sur les cinq meilleurs africains ayant porté les couleurs de l'une des deux autres équipes. Focus.Le seul africain ayant remporté le Ballon d'Or 1995. Il a marqué 55 buts en trois saisons passées à Paris entre 1992 et 1995. Il est le meilleur buteur de la Ligue des Champions 1995 avec 8 réalisations.Il a été considéré comme le successeur de Raï et Leonardo. Il a fait vibrer ses fans avec ses dribbles entre 1998 et 2002.En dix ans passés au PSG entre 1974 et 1984, l'Algérien a joué plus de 300 matches. Il est le cinquième meilleur buteur de l'histoire du club avec 98 buts derrière Cavani, Ibrahimovic, Pauleta et Rocheteau.Le milieu Nigérian a porté le maillot de Dortmund entre 2000 et 2005 et il a soulevé le championnat d'Allemagne avec ce club en 2002. Il a également remporté les Jeux Olympiques avec le Nigéria en 1996.Avant de rejoindre Arsenal, Auba Auba a longtemps fait les beaux jours de Dortmund. Entre 2013 et 2018 et après un passage réussi en France, Aubameyang a porté le maillot du Borussia où il a terminé deux fois meilleurs buteurs du championnat Allemand même s'il n'a jamais réussi à gagner la Bundesliga. Il est le meilleur buteur étranger des Jaune et Noir. A lire aussi >> Les joueurs africains qui ont marqué l'histoire du PSG