Dortmund : Man Utd chaud sur Sancho

Ci-après le probable Top 10 africain du mois de Novembre 2019 :

Selon les derniers calculs de la Fédération internationale du ballon rond (FIFA), suite aux récentes confrontations des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 , il y aura plusieurs réaménagements dans le classement mensuel des nations, déterminant les meilleures équipes nationales du mois de >> CAN 2021 (J2): résultats et classements, groupe par groupe En effet, auteurs d'un carton plein lors des éliminatoires avec deux succès en autant de rencontres, les "Black Stars" du(7èmes africains, 51èmes mondiaux) devraient être les plus grands bénéficiaires du prochain classement FIFA pour laqui sera publié jeudi prochain. Les partenaires ddevraient décrocherau classement pour se hisser au(+4 places) et à la 6e place continentale juste devant l'(7ème). Il convient de noter également que d’après les statistiques de la FIFA, la sélection nationale ducontinuera de trôner sur l’Afrique alors que la(2e) et le(3e) compléteront toujours le. Viendront ensuite l'(4e) et le(5e), tandis que de grandes nations du football africain à l'image de la, de la, de l', duou encore de lane figureront pas dans le Top 10.1) Sénégal (20e mondial)2) Tunisie (29e)3) Nigeria (31e)4) Algérie (35e)5) Maroc (43e)6) Ghana (47e)7) Egypte (51e)8) Cameroun (53e)9) Mali (56e)10) RD Congo (54e)... >> Le classement complet des 54 pays africains