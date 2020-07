Dortmund : Le club prêt à faciliter le départ de Sancho ?

Luka Modric: "Real Madrid were convinced that we would continue winning without Cristiano." 🗣️ "We were not overwhelmed by the fact that Ronaldo was not there in the sense that we could not have the same ambitions. We were convinced that that we'd continue to win without him." pic.twitter.com/vjKGXzGrps — SMFutball (@SMFutball) July 22, 2020

Zidane s’est entretenu avec Pérez sur son avenir (il reste) et sur les futurs transferts (tout en sachant que rien ne se passera avant 2021). Zidane veut prêter Brahim, vendre Jović et Mariano, et pense qu'il sera difficile d’intégrer Ødegaard avec Modrić aux alentours. @marca pic.twitter.com/ZyHoo0BiTA — Real Madrid FR³⁴ (@FranceRMCF) July 23, 2020

D'après Sport, Samuel Umtiti et le FC Barcelone se seraient mis d'accord pour mettre un terme à leur collaboration.

>> Modric était sûr que le Real pouvait gagner sans Ronaldo Malgré le départ de Ronaldo vers la Juventus, le Real a prouvé qu'il pouvait gagner sans lui. C'est ce que Modric a tenu à rappeler. Le Real Madrid a remporté une 34e Liga au bout de la plus longue saison de l'histoire. Un titre de plus pour Zinedine Zidane et ses hommes. Un titre forcément spécial au vu du contexte. Car le Real a prouvé qu'il pouvait gagner sans Cristiano Ronaldo. "Il n'est pas nécessaire de discuter de l'importance de Cristiano pour le Real Madrid", a confié Modric à Sportske Novosti. «Mais je dois dire que nous n'avons pas énormément souffert de son absence, dans le sens où nous avons pu garder les mêmes ambitions. Nous étions convaincus que nous continuerions à gagner sans lui.">> Real Madrid : Zidane aurait tranché pour son avenir Zinedine Zidane devrait rester au Real Madrid selon le informations de Marca. Le coach merengue aurait pris sa décision. D’après les informations de Marca, Zinédine Zidane aurait pris la décision de continuer sur le banc du Real Madrid la saison prochaine, après des propos équivoques dans les médias espagnols juste après le titre de champion du Real Madrid. « Je suis ici, maintenant, mais personne ne sait ce qu’il se passera, avait confié Zidane il y a quelques jours. J’ai un contrat et je suis à l’aise. Dans le football, tout peut arriver, tout change du jour au lendemain. Je ne sais pas jusqu’à quand je serai là. »>> Barça : Vers un départ d'Umtiti ?