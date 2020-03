Dortmund : Haaland, maître zen

Retour sur cette finale renversante :

This will forever live with me ( The last time Petr Cech saved a penalty). 2012 Champions League final and Bayern Munich were home. Didier Drogba, a legend!!!! pic.twitter.com/ZQKipJVPnL — CFC_Ideas (@_cfcHQ) November 8, 2017

Le club de Londres est tombé sur un gros morceau mais les fans des Blues se sont montrés optimistes en vue de la qualification face au club bavarois. Cause : Le club londonien retrouve l'équipe (porte-bonheur) qu'il avait vaincue lors de son premier et unique sacre en C1. Mais cette saison, la mission de Chelsea semble quasi-impossible. Il est compliqué d’imaginer une issue favorable pour les Blues notamment après la défaite 3-0 à Stamford Bridge. Le club anglais lui manque un certain Didier Drogba, le héros de la finale en 2012 pour espérer la qualification.Chelsea s’est adjugé la Ligue des Champions pour la première fois de son histoire en s’imposant face au Bayern Munich (1-1, 4 t.a.b à 3) au terme d'un match au scénario hitchcockien. Didier Drogba, héros de la soirée, entre dans la légende.Évoluant à domicile, dans son fief de l'Allianz Arena et devant son public, le club bavarois avait déjà une main sur le trophée et partait certainement avec la faveur des pronostics. Mieux… les allemands qui visaient une cinquième étoile sur leur maillot menaient 1-0 jusqu'à la 88e minute grâce à un but de Thomas Müller à la 83e minute. Les coéquipiers de Manuel Neuer pensaient donc tenir la victoire. Mais c’était sans compter sur un immense Didier Drogba. La joie des Munichois n'a duré que 5 minutes. L’ivoirien avait égalisé sur un corner de Juan Mata. Un but partout à l'issue du temps réglementaire. Les Allemands avaient ensuite manqué une balle de match dans les prolongations, en ratant un penalty par Arjen Robben. Place maintenant à la fatidique séance des tirs au but. Chelsea avait manqué son premier essai. Là encore, le Bayern pensait avoir fait le plus dur, mais Olic et Schweinsteiger douchaient les espoirs munichois en ratant également leurs tirs. La balle de match est pour le cinquième et dernier tireur de Chelsea. Comme un symbole, ce tireur, c’est Didier Drogba. L'Ivoirien ne tremblait pas mettant la balle au fond du filet. La Coupe aux grandes oreilles est donc pour les Blues. Merci DIDIER !!Suite au tirage au sort des 8es de finale de la Ligue des Champions, le nom « Drogba » et le mot « 2012 » ont été masqués du compte twitter du club bavarois pour ne pas recevoir et lire les tweets chambreurs des supporters de Chelsea mentionnant ces deux mots !!A lire aussi sur Orange Football Club >> Côte d'Ivoire - FIF : rencontre Drogba - Sidy , ce qui s'est réellement passé