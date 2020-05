Dortmund : Haaland, évidemment...

La pause forcée de deux mois n'a pas perturbé le Borussia Dortmund, large vainqueur de Schalke (4-0) samedi pour la grande reprise en Bundesliga.



Dortmund était lancé



Can, Reus, Witsel ou encore Zagadou manquaient à l'appel côté BvB pour cette reprise de la Bundesliga. Mais Lucien Favre pouvait compter sur Haaland, auteur désormais de son 12e but en 12 matches dans toutes les compétitions. C'est l'ancien joueur de Salzbourg, que le Real Madrid apprécie de plus en plus, qui a ouvert la marque.depuis son arrivée chez les Borussen en janvier dernier. Thorgan Hazard bénéficiait d'une belle déviation de Brandt et réussissait un centre rasant pour le Norvégien, qui ne se faisait pas prier.1-0 et bientôt 2-0. Un Brandt inspiré mettait sur orbite Guerreiro sur sa gauche,Mais l'appétit des Borussen n'allait pas baisser après la pause. 48e minute, Brandt récupérait le cuir dans les pieds de Caligiuri, réussissait un une-deux avec Haaland, puis servait idéalement Hazard aux abords de la surface adverse. La frappe soudaine du Belge allait au fond, alors que le portier de Schalke n'était pas exempt de tout reproche. Un but apprécié par Eden.L'appétit allait venir en mangeant pour le BvB. Peu après la demi-heure de jeu, Guerreiro s'offrait un doublé d'un magnifique extérieur du gauche après une non moins sublime passe signée Haaland à la limite du hors-jeu.Pour cette reprise de la Bundesliga, Dortmund a fait respecter la distanciation sociale au tableau d'affichage. Dans les autres rencontres, le RB Leipzig de Timo Werner a concédé le nul contre Fribourg (1-1), le Hertha s'est offert le scalp d'Hoffenheim (0-3), pas de vainqueur entre le Fortuna et Padeborn (0-0) et Wolfsburg l'a emporté dans le temps additionnel à Augsbourg (1-2).