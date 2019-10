Dortmund : Favre menacé ?

Ce lundi soir à Orléans, Lens a su renverser la situation pour enchaîner un quatrième succès de rang en Ligue 2 (1-4).

Orléans craque complètement en deuxième période

Lens réussit la passe de quatre. Ce lundi soir, en match de clôture de la 10eme journée de Ligue 2,Ils doublent au passage Sochaux et l’AC Ajaccio. Mais rien n’a été simple pour le club artésien au stade de la Source. L’USO a ouvert le score en première période grâce à une tête de Lopy, qui a repris de la tête un coup-franc botté de la droite par Thill (29eme). L’USO, plus convaincant dans le premier acte, a même failli doubler la mise sur une nouvelle tête, l’œuvre de Scheidler cette fois-ci (32eme). Mais le RCL a fini par réagir. Sentant son ancien gardien Vachoux peu inspiré dans le but orléanais, l’équipe de Philippe Montanier a pris d’assaut sa cage.Après une première frayeur sans conséquence en fin de première période, le gardien orléanais a mis en échec Sotoca au retour des vestiaires. Mais dans la foulée, en sortant dans les pieds de Mauricio, il a relâché le ballon et a permis à l’ancien Grenoblois de marquer dans le but vide (63eme). Lens ne s’est pas contenté d’égaliser. Trois minutes plus tard, Radovanovic a donné l’avantage aux siens en croisant bien sa tête sur corner (66eme). Et pour mettre fin au suspense, le club nordiste a ajouté deux buts dans les dernières minutes. D’abord par Robail, tout heureux de marquer sur un centre direct que personne n’a touché (79eme), puis par Banza sur penalty (85eme).Les doutes nés d’une fin d’été pourrie semblent effacés.